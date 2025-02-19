Instagram, DM’lere mesaj çeviri, müzik paylaşımı ve planlı mesaj gönderme gibi yeni özellikler ekledi. Güncelleme tüm kullanıcılara sunuldu.

Instagram, doğrudan mesaj (DM) özelliğine yeni güncellemeler ekledi. Kullanıcılar artık mesajları önceden yazıp belirli bir tarihe planlayarak gönderebilecek ve sohbetlerde önemli mesajları en üste sabitleyebilecek.

Instagram, doğrudan mesaj (DM) özelliğine yeni güncellemeler ekledi. Grup sohbetlerine QR kod ile davet gönderme seçeneği de kullanıma sunuldu. İşte güncelleme ile gelen yenilikler!

Artık mesajları çevirebilir ve şarkıları doğrudan paylaşabilirsiniz

Instagram DM'lere gelen güncelleme ile birlikte artık desteklenen 99 dil arasından herhangi birinde mesaj çevirisi yapılabilecek ve çeviriler doğrudan sohbet içinde görüntülenebilecek. Tarih planlaması ve sabitleme özelliklerinin yanı sıra uygulama içi müzik paylaşımı da DM’lere eklenen yeniliklerden biri oldu. Kullanıcılar artık bağlantı paylaşmaya gerek kalmadan şarkıları doğrudan mesajlaşma ekranından gönderebilecek. Müzik arama özelliği ise çıkartmaların ve GIF’lerin bulunduğu bölümde yer alacak.

Güncelleme ile bilikte müzik paylaşımı, Instagram’ın yayın kanallarında da kullanılabilecek. Ancak diğer yeni özelliklerin bu kanallarda desteklenip desteklenmeyeceği henüz netleşmiş değil. Instagram’ın DM’lere eklediği tüm bu yenilikler, bugünden itibaren kullanıcıların erişimine açıldı.