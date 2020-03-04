Şubat 2018'de Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir kadın avukatı kaçıran Germán Abraham Loera Acosta adındaki Meksikalı YouTuber, çıkarıldığı mahkemede 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Popüler video paylaşım platformu YouTube’da dijital pazarlama ve işletmelerle ilgili içerikler üreten 25 yaşındaki YouTuber Germán Abraham Loera Acosta, Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir kadın avukatı kaçırdığı gerekçesiyle 50 yıl hapse mahkum edildi.

Acosta, 2018’in şubat ayında yaşanan olayda, bir avukatı zorla arabaya bindirip kaçıran altı kişiden biriydi. 25 yaşındaki Meksikalı YouTuber’ın, kurbanın esir tutulduğu evi kiraladığı ve serbest bırakılması karşılığında 2 milyon peso (103.000 dolar) değerinde Bitcoin’i fidye olarak istediği bildirildi.

Kadın, kaçırıldıktan iki gün sonra polis tarafından kurtarıldı. Aynı operasyonda gruptaki dört kişi de polislerce yakalandı. Bu isimlerin arasında Meksikalı YouTuber Acosta da bulunuyordu. Acosta, çekeceği hapis cezasına ek olarak, 500.000 peso (25.730 dolar) para cezası ödemek zorunda kalacak.

25 yaşındaki YouTuber, eskiden bir pazarlama şirketinin marka direktörü olarak çalışıyordu. YouTube kanalında dijital pazarlama ve iş dünyası ilgili yayınlar yapan Acosta, tutuklanmadan hemen önce, takipçilerine profesyonel ve kişisel yaşamlarını nasıl geliştirecekleri konusunda tavsiyelerde bulunan bir dizi paylaşım yapmıştı.

Söz konusu paylaşımlardan birinde, "Sen gelecek değilsin, sen şu ansın, yaşa ve böyle davran. Bu ülkeyi ve bu dünyayı özel bir yere dönüştüreceğiz" ifadelerini kullanan Acosta, şimdi bu hedefin 50 yıl daha ertelemek zorunda kalacak.