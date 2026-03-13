Instagram Gönderilerine "Bağlantı" Ekleme Özelliği Geliyor

Instagram gönderilerindeki açıklamalara şimdiye kadar bağlantı eklemek mümkün değildi. Platform, nihayet bunu değiştiriyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler getirmeye çalışıyordu. Ancak platformda bugüne kadar kısıtlanan bir özellik vardı. Bağlantı paylaşmak Instagram gönderi açıklamalarında mümkün değildi.

Şimdi gelen bilgiler ise uzun yıllardır özellikle içerik üreticileri tarafından çok istenen bu özelliğin nihayet yakında platforma ekleneceğini gösterdi. Özellik, Andrea Valeria isimli kullanıcı tarafından fark edildi.

Onaylanmış kullanıcılar için gelecek

Gönderi açıklamalarında link paylaşma özelliği, maalesef her kullanıcı tarafından kullanılamayacak, yalnızca onaylanmış kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak. Yani Meta Verified abonelerinin kullanabileceği ücretli bir özellik.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden linklerin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Direkt açıklamalara eklenebilecekler. Valeria’nın aktardığına göre link eklemede bir sınır da olacak. Öyle ki kullanıcı, ayda toplamda maksimum 10 adet bağlantıyı gönderilere ekleyebilecek. Yani hâlâ sınırlı kullanım olacak.

Meta’nın Instagram’da link eklemeye izin vermemesi, uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Hatta bu yüzden “Link bioda” terimi ortaya çıkmış, Linktree gibi üçüncü taraf platformların oluşmasına neden olmuştu. Yeni özelliğin bunu nasıl etkileyeceğini bekleyip göreceğiz.