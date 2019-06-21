Facebook'un sahip olduğu, dünyanın en çok kullanılan resim ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram, kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni özellikler test ediyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni ise Instagram'ın bir dönem kullanıcılarına sunduğu ancak sonradan bilinmeyen bir sebepten ötürü kaldırdığı 'Stop Motion' özelliği oldu.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook bünyesinde ticari yaşamını sürdüren Instagram'a yeni özellikle geliyor. Şimdilik test aşamasında olan özellikler, testlerin olumlu olarak tamamlanmasının ardından kullanıcılara sunulacak. Dilerseniz o özellikleri yakından inceleyelim;

Instagram'ın test sürecine dahil ettiği özelliklerden ilki 'Stop Motion'. Belki hatırlayanlarımız olacaktır ancak hatırlamayan ya da bilmeyenler için özet geçmekte fayda var. Bu özellik, bir süre önce Instagram tarafından kullanıcıların hizmetine sunuldu ancak sonrasında bilinmeyen bir sebeple kaldırıldı. Bu özellik ile belirtilen süre boyunca kayıt yapabiliyor, bu kaydı durdurabiliyor sonra da kayda devam edebiliyordunuz. Bu sayede ortaya hareketliymiş gibi görünen görüntüler çıkıyordu ve bu görüntüleri takipçilerinizle paylaşabiliyordunuz. Instagram bu özelliğin işlevselliğini artırarak biraz daha kullanışlı bir şekilde kullanıcılarının hizmetine yeniden sunmaya hazırlanıyor. Hikayeler içinde kullanılabilecek özellikte kaydı 10 kere durdurmak mümkün olacak.

İkinci özellik, aslında biraz daha yeniden tasarlama olarak karşımıza çıkıyor. Instagram'da IGTV aracılığıyla paylaşılan videoların, Facebook'ta daha rahat bir şekilde paylaşılabilmesi için arayüz sayfası yenilendi. Bu sayede kullanıcılar IGTV videolarını kolaylıkla Facebook'ta paylaşabilecekler.

Test edilen bir diğer özellik ise hikayelerde kolay yapma imkanı sunuyor. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi artık tek bir hikayede birden fazla görsel kullanabileceksiniz.

Instagrama gelecek olan özelliklerden bir diğeri ise yine IGTV ile ilgili. Bundan sonra kullanıcılar, IGTV videolarının ön izlemelerini istedikleri gibi düzenleyecekler. Facebook bu konuda da kullanıcılarının rahatını düşünmüş gibi görünüyor.

Peki siz bu özelliklerden hangisi ya da hangilerini Instagram'da görmek istersiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.