Pablo Rochat isimli bir sanat yönetmeni, Burger King'in orijinal İsviçre Instagram sayfasında paylaştığı bir hikayeyi kendi çalışmalarına çok benzeterek, Burger King'i trollemeye karar verdi. 6 farklı görselden bir penis resmi çizen Rochat, bu gönderileri peş peşe Burger King'i etiketleyerek paylaştı. Burger King'in etiketlenen resimlerinde peş peşe ve bir bütün halinde görülen penis resmi, görenleri güldürdü.

1954 yılında kurulan ve dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden bir tanesi olan Burger King, kimi zaman kullanılan yağların zararları, kimi zaman da kullandıkları malzemelerle gündeme geliyor. Ancak bu kez Burger King, resim ve video paylaşım platformu Instagram nedeniyle gündeme geldi. Şirketin gündeme gelme nedeni ise bir troll girişimiydi.

Pablo Rochat isimli bir sanat yönetmeni, ürettiği içeriklerle San Francisco'nun bilinen isimlerinden bir tanesi. Olaylara genelde espritüel bir yaklaşım gösteren Rochat, genelde yaptığı fotoğraf ve video düzenlemeriyle ön plana çıkıyor. Kimi zaman sevimli kedileri, kimi zaman da ünlü isimler üzerinde Photoshop çalışmaları yapıyor ve bu çalışmalarını kendi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Rochat bu kez, Burger King'in orijinal Instagram hesabını trollemeyi başardı. Burger King'i etiketleyerek çok sayıda gönderiyi peş peşe paylaşan Rochat, bir penis resmi oluşturdu. Dilerseniz doğrudan o paylaşıma geçelim;

Bu görsellerin art arda yüklenmiş olması, Burger King'in etiketlendiği görsellere girildiği zaman bir bütün halinde görülmesini sağlıyor. Tabii bu olayın ortaya çıkmasının ardından pek çok kullanıcı benzer gönderiler oluşturup Burger King'i etiketlediği için şu an bu görseli etiketlenen görseller içersinde görmeniz çok zor.

Rochat, böyle bir troll girişimini neden başlattığını da açıkladı. Burger King'in orijinal İsviçre Instagram sayfası bir hikaye paylaşımında Rochat'ın çalışmalarına benzer bir gönderi oluşturmuştu. Bu gönderiyi gören Rochat, aslında bu çalışmaların konseptinin kendisine ait olmadığını ancak kendi çalışmalarına çok benzediğini söyledi. Yasal bir sürecin hem çok zaman alacağını hem de maddi boyutunun büyük olacağını söyleyen Rochat, tepkisini böyle bir yöntemle göstermeyi tercih etmişti. Amacının Burger King'i kızdırmak olmadığını ifade eden Rochat, bu sayede kendilerine hem zekice hem de eğlenceli bir geri dönüş yaptığını savundu. Eğer gönderinin tamamını görmek ve Rochat'ın Instagram hesabını incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Olayın muhatapı olan Burger King ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.