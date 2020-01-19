Instagram, Ana Sayfada Bulunan IGTV İkonunu Kaldıracak

Her gün milyonlarca kullanıcının uğrak noktası olan Instagram, ana sayfada bulunan IGTV ikonunu kaldıracak. Bu açıklama, TechCrunch'a konuşan bir Facebook yetkilisinden geldi.

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram, sürekli getirdiği yeniliklerle kullanıcı deneyimini artırmak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri de elbette günümüzde yer edinmiş ancak beklendiği kadar kullanılmayan Instagram IGTV’ydi.

Instagram IGTV geliştirildiğinde sosyal medyada paylaşılan videolarda yeni bir dönem açması bekleniyordu. Özellikle 1 dakikanın üzerinde video paylaşımı yapılacaksa Instagram IGTV, kullanıcıların başvurduğu yerlerden biri oluyordu.

Instagram, IGTV ikonunu ana sayfadan kaldırıyor:

Tüm bunlara rağmen görünüşe göre Instagram, IGTV’den istediğini alamadı. TechCrunch’la iletişime geçen bir Facebook yetkilisi, Instagram’ın IGTV ikonunu kaldıracağını söyledi. Bunun sebebi ise çok basit: Kaçımız ana sayfada yer alan IGTV ikonuna tıkladık?

İşte Instagram da aynı soruyu kullanıcılarının kafasından düşünmüş olmalı. Çünkü Facebook yetkilisinin söylediğine göre birçok insan IGTV’deki videolara o ikona tıklayarak ulaşmıyor. Bunun yerine Keşfet sekmesinde karşılarına çıkan IGTV videolarını izliyor.

Anlayacağınız o ki Instagram kullanıcıları, IGTV’yi IGTV kullanmak için kullanmıyor. Muhtemelen karşılarına çıkan 1 dakikadan uzun olan videoları izlemek için IGTV kullanıyor. Peki IGTV’nin geleceği ne olacak, Instagram bu özelliğini uygulamada tutmaya devam edecek mi?

IGTV'nin geleceği nasıl olacak?

IGTV hakkında geçmişte birçok değişiklik yapıldı. Instagram, daha önce ısrarla dikey videoları desteklemeye devam etse de sonunda yatay videolara da destek vermeye başladı. Son zamanlarda ise IGTV üzerinden video paylaşma özelliğini Instagram’ın ana uygulamasına yerleştirdi.

Bildiğiniz üzere sosyal medya, insanların arkadaşlarını takip etmek ve hayatlarından bir kare paylaşmak için kullandıkları bir platform. İnsanlar, birçoğunu YouTube’da da bulabilecekleri 5 dakikalık videoları izlemek için IGTV’ye giriş yapmıyorlar. Zaman geçirmek için girdikleri Keşfet’te karşılarına çıkan ilgi çekici şeyleri izliyorlar.

Bu durum da IGTV’nin kullanım amaçlarını fazlasıyla azaltıyor. Evet, videoyu oluşturan kişiler uzun videolarını paylaşmak için IGTV kullanıyorlar. Fakat IGTV kalksa bile bu uzun videolar parça parça paylaşılabilir. Tüm bunları topladığımızda elde ettiğimiz sonuç ise IGTV’nin yakında kaldırılma ihtimalinin bulunduğudur.