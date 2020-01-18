Son zamanlarda kullanıcılarına yeni özellikler sunmayı hedefleyen Snapchat, Bitmoji ile atağa kalktı. Kendi karakterinizi yansıttığınız bitmojiler önce hikaye olarak karşımıza çıkmıştı. Şubat ayından itibaren ise Snapchat, Bitmoji TV ile sosyal medyaya yeni bir akım kazandıracak gibi görünüyor.

Snapchat, Eylül 2011 yılında hayatımıza girdiğinde büyük ses getirmişti. Daha önce kullanılan popüler sosyal medya platformlarından farklı olarak daha çok görsellik üzerine bir paylaşım sistemi vardı. Paylaşılan görseller asla kaydedilmiyor ve 24 saat içinde yok oluyordu. Günümüzde alıştığımız bir özellik olsa da, Snapchat ile hayatlarımıza giren bir özelliktir kaybolan paylaşımlar ve uygulamanın kullanılmasındaki en büyük nedenlerdendir. Bu sevilen özellikler daha sonra pek çok sosyal medya platformunda da görmeye başlayınca Snapchat hesap silme oranları hızla arttı.

Snapchat indirenlerin ve kullananların sayısının hızla azalması sonucu harekete geçen yönetim, bitmoji ile yeniden Snapchat’e ivme kazandırdı. Kendi fiziksel özelliklerinize göre oluşturduğunuz bitmojinizi Snapchat profil resmi olarak ve mesajlarda kullanmak, tüm kullanıcıların ilgisini çekmişti. Ardından gelen Bitmoji Stories ile söz konusu ilgi iyice arttı. Şubat 2020’de ise Snapchat yine devrim niteliğinde bir adımla Bitmoji TV özelliğini sunacağını duyurdu.

Snapchat Bitmoji devri:

Bitstrips isimli bir kişisel emoji uygulaması sayesinde kullanıcılar kendi fiziksel özelliklerini yansıttıkları emojiler yaratabiliyorlardı. 2007 yılında yayınlanan bu bağımsız mobil uygulama seviliyor ama çok fazla kişi tarafından bilinmiyordu. Snapchat ilk olarak Bitstrips uygulamasıyla ortak çalışmaya başladı ve daha sonra da 2016 yılında satın alarak, bitmoji ismiyle kendi bünyesine kattı.

İlk zamanlar ayrı bir uygulama olarak indirmeniz gereken bitmoji özelliğini bir süredir Snapchat uygulamasının kendi arayüzü üzerinden kullanabiliyorsunuz. Herkesin kullandığı klasik emojiler arasında bir yıldız gibi parladı bitmoji ve Snapchat’e duyulan ilgi tekrar yükselişe geçti. Kendinize özel bitmojiyi hem Snapchat profil resmi olarak kullanabiliyor hem de mesajlaşırken dilediğiniz ifadeyi kendi bitmojinizle gönderebiliyorsunuz. İlginin farkında olan Snapchat, bitmojiyi klasik bir emojiden fazlası yapmak için yeni çalışmalar yapmaya başladı.

TV’nin atası Bitmoji Stories:

Bitmojiler tamamen sizi yansıtıyor. Siz nasıl bir saçı, sakalı, makyajı, gözü, gözlüğü, kıyafeti, göbeği olsun istiyorsanız, bitmojinizde aynen öyle oluyor. Bir nevi kullanıcının çizgi karakter versiyonudur bitmoji. Hal böyle olunca çizgi karakterin maceralara atılması da istendi ve Snapchat, Bitmoji Stories ile kullanıcıların çizgi karakterini ard arda storylerden oluşan maceraların baş kahramanı yaptı.

Snapchat keşfet bölümünde, bitmojinizi her gün yeni bir macerada görebilirsiniz. Arka arkaya karelerden oluşan bir çizgi romana benzeyen Bitmoji Stories’te, karakterler konuşma balonları vasıtasıyla konuşabiliyor. Çok gelişmiş olmasa da gif benzeri küçük animasyonlar da görebilirsiniz. İşte Bitmoji TV tam da bu gif benzeri küçük animasyonları ele alıyor ve kullanıcılara kendi bitmojilerini izleyebilecekleri daha uzun animasyonlar sunmayı hedefliyor.

Snapchat Bitmoji TV dönemi başlıyor:

Şubat 2020 tarihinde kullanıcılara sunulacak olan Bitmoji TV, Bitmoji Stories’in gelişmiş bir versiyonu olacak. Kendinizin ve arkadaşlarınızın bitmojilerini bambaşka maceralar içinde izleyebileceksiniz. Star Trek gemisinde bir uzaylı saldırısına maruz kalabilir, çöllere düşebilir ya da azılı bir korsan olarak okyanusun azgın sularında mücadele verebilirsiniz. Yani siz değil tabi ki, bitmojiniz. Fakat bitmojinizi kendinize ne kadar yakın bir gerçeklikte yaparsanız, Bitmoji TV’dek maceralarınızı izlerken de bir o kadar heyecanlanırsınız.

Bitmoji TV’nin bu hikayelerinin Snapchat keşfet bölümünde günlük olarak kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor. Henüz ‘düşünülüyor’ çünkü Snapchat CEO’su bu konuda ser verip sır vermiyor. Şubat ayında etkileyici bir prömiyer yaparak, tüm sosyal medya dünyasında ses getirmeyi hedeflediklerini söylüyor Snapchat CEO’su. Bitmoji Stories gibi olacağını düşünürsek, kullanıcı hiçbir zahmete girmeden bitmojisini eğlenceli maceralar içinde izleyebilecektir.

Bitmoji TV kanalı şu an Snapchat’te açık durumda. Kullanıcılara hizmet vermeye başladığı zaman kendi bitmoji animasyonlarınızı görmek için kanalı takip etmeli ve bildirimleri açmalısınız. Her gün keşfet bölümünde görebileceğiniz yeni bir bitmoji macerası paylaşılacak. Tahminlere göre Bitmoji TV hizmet vermeye başladıktan sonra daha da gelişecek ve kullanıcılara kendi hikayelerini yaratma, farklı karakterler hazırlama ve daha uzun animasyonlar yapma gibi gelişmiş özellikler sunacak.

Snapchat Bitmoji nasıl kullanılır?

Snapchat mobil uygulamasını telefonunuza indirin.

İstenilen bilgileri kaydederek bir hesap oluşturun.

Profil sayfanızı açın.

“Bitmoji Oluştur” seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkan şekle kafanızı tam oturtacak şekilde bir selfie çekin.

Ardından oluşturacağınız bitmojiyi özelleştirin.

Bitmoji size tam olarak benzeyene kadar tüm özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Tamamladığınız zaman “Kaydet” butonuna dokunun.

Oluşturduğunuz bitmoji profil resminiz olarak görünecek ve mesajlarda emoji olarak kullanabileceksiniz.

Biitmojinizi yeniden düzenlemek isterseniz profil sayfanızın “Bitmoji” bölümünden düzenleyebilirsiniz.

Snapchat indir (Android ve iOS):