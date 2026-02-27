Tümü Webekno
Instagram'a İntihar Uyarıları Geliyor! Ebeveynler Uyarılacak!

Instagram, intihar veya kendine zarar verme gibi konularda arama yapan çocukların ebeveynlerine uyarılar gönderecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, özellikle genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle büyük eleştiriler altındaydı. Birçok uzman Instagram gençler üzerinde ciddi zararları olabileceğini söylüyordu. Bu yüzden de platforma sürekli bu konuya yönelik güvenlik önlemleri, ebeveyn kontrolleri ekleniyordu.

Şimdi ise şirket, önümüzdeki haftadan itibaren kendine zarar verme veya intihar gibi konulara yönelik yeni bir özellik getireceğini duyurdu. Bu özellik, ebeveynleri bu hassas konularda uyaracak ve olası faciaların önüne geçmeye çalışacak.

İntihar konusunda ebeveynlere uyarı gönderilecek

Açıklamalara göre yeni özellik, çocuklar kendine zarar verme veya intihar içeriklerini platformlarda ararlarsa ebeveynlere bu konuda bir uyarı gönderecek. Ekran görüntüsüne baktığımızda, “Çocuğunuzun güvenliği konusunda uyarı” ifadelerinin yer aldığını görüyoruz.

Daha da iyisi ise bu uyarı bildirimleri Instagram dışında farklı yerlerden de gönderilecek. SMS olarak, WhatsApp üzerinden ve e-posta üzerinden de ebeveynler uyarılacak ve konuyu kesin bir şekilde görmeleri sağlanacak. Uyarıya tıkladıklarında bu tarz hassas konular konusunda çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri ve hangi destek merkezleriyle iletişime geçebilecekleri gösterilecek.

