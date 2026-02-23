Tümü Webekno
Instagram Akışınızı Artık Dilediğiniz Gibi Düzenleyebileceksiniz: İşte Uygulamaya Gelecek Yeni Sekme!

Instagram'a gelecek yeni "Your Feed" (Akışın) sekmesi sayesinde uygulamada görmek istediğiniz gönderi türlerini filtreleyebileceksiniz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Instagram, kullanıcı deneyimini kökten değiştirebilecek yeni bir özellikle gündeme geldi.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre platform, “Your Feed” (Akışın) adlı son derece özelleştirilebilir bir akış sistemi üzerinde çalışıyor. Üstelik testler şimdiden başlamış durumda.

Bu yeni sekme ne işe yarayacak?

2

Adam Mosseri daha önce yaptığı açıklamada Reels ve DM’lerin platformdaki büyümeyi en çok tetikleyen alanlar olduğunu söylemişti. Nitekim geçtiğimiz yıl Hindistan’da başlatılan bir testte, kullanıcılar ana sayfayı açar açmaz doğrudan Reels içerikleriyle karşılaşmıştı.

Şimdi ise yeni söylentiler, Instagram’ın alt menü tasarımında değişikliğe gideceğini ve Reels sekmesinin yerini “Your Feed” adlı yeni bir simgeye bırakabileceğini öne sürüyor.

“Your Feed” tamamen özelleştirilebilecek

3

İddialara göre “Your Feed” sekmesi kullanıcıya şu seçenekleri sunacak:

  • Takip Edilenler
  • Yakın Arkadaşlar
  • En Yeniler
  • Kaydedilenler
  • Favori Paylaşımlar
  • Önerilenler
  • Sadece Gönderi Akışı (Reels’siz)

En dikkat çekici nokta ise bu akışın tamamen özelleştirilebilir olması. Kullanıcılar sekmelerin sırasını değiştirebilecek, istemediklerini kaldırabilecek ve yenilerini ekleyebilecek.

Instagram bir yandan Reels videolarını uygulamanın ana merkezi hâline getirmeye çalışırken, diğer yandan kullanıcıya daha fazla kontrol verdiğini hissettirmeye çalışıyor gibi. Artık bu kararın etkilerini zamanla göreceğiz.

Instagram

