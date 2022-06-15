Instagram, biri süredir kullanıcılarını epey kızdıran bir hatayla karşı karşıya. Pek çok kullanıcının aktardığına göre platformda izlenen hikâyeler, hiç izlenmemiş gibi tekrar tekrar gösteriliyor. Söz konusu hata hakkında Meta'dan da açıklama geldi.

Zaman zaman sinir bozucu hatalarıyla gündeme gelebilen Instagram, son zamanlarda kullanıcılarına bu hatalardan birini daha yaşatıyor. Birçok Instagram kullanıcısının sosyal medyada yaptıkları paylaşımlara göre platform, kullanıcıların seyrettikleri hikâyeleri hiç açılmamış gibi tekrar gösteriyor.

Kullanıcıların aynı hikâyeleri tekrar tekrar görmelerine neden olan bu hatanın kaynağı hakkında bir tahmin bulunmuyor. Öte yandan Reddit’te bir paylaşımın altında toplanan kullanıcılardan bazıları, hatayı sadece bugün değil, pazartesi gününden bu yana yaşadıklarını aktarıyor.

Meta’dan bir açıklama geldi:

The Verge’ün ulaştığı Meta sözcüsü Christine Pai, Meta’nın söz konusu hatanın farkında olduğunu ve her şeyi normale döndürmek için çalışmaların hızla devam ettiğini paylaştı. Pai, kullanıcılardan hata nedeniyle özür dilerken, hata hakkında daha fazla detaya yer vermedi. Sosyal medyada kullanıcılardan gelen tepkilerden bazılarıysa şu şekildeydi:

"Deja vu yaşıyorum sanmıştım"

"Aynı beş Instagram hikâyesini tüm gün boyunca gördüm."

"Instagram beni neden aynı hikâyeleri 100 kez izlemeye zorluyor?"

"Instagram hikâyelerini tekrar tekrar izlemek benim kişisel cehennemim."

Bu da bize gelen bir yanıt