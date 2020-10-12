Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'da anlık olarak çeşitli sorunlar yaşanıyor. Instagram'ın Keşfet sekmesine ve hikâye görüntülemelerine ulaşılamıyor.

İnternetin cebimize girmesiyle birlikte sosyal medya günlük hayatımızın adeta vazgeçilmezi haline geldi. Instagram, Twitter, Facebook gibi platformlar artık gencinden yaşlısına kadar herkes tarafından kullanılıyor ve gün içerisinde birçok kez kontrol ediliyor.

Ancak anlık olarak milyonlarca kullanıcıya sahip olan bu platformlar, bazen çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram da şu an bu sorunlardan bir tanesiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Instagram Keşfet kısmına ulaşılamıyor

Instagram'ın en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi olan 'Keşfet' sekmesine ve hikâye görüntülemeleri an itibarıyla ulaşılamıyor. Kullanıcıların sıkça vakit geçirdiği Keşfet sekmesi, ne masaüstü sitesinden ne de mobil uygulamadan erişilebilir durumda değil.

Down Detector'dan baktığımızda ABD'nin doğu ve batı yakasında, Batı Avrupa'da, Türkiye'de, bazı Asya ülkelerinde ve Malezya'da kullanıcıların sorunla karşılaştığı görülüyor. Ayrıca yine Down Detector verilerine bakıldığında akşam 10.44 itibarıyla 4407 hata bildirisi görülüyor.

Ayrıca Instagram'ın resmi Twitter ve Facebook sayfasında veya resmi blog sayfasında şu an yaşanan bu soruna dair herhangi bir açıklama da yer almıyor. Yani şu an için elimizde bu sorunun kaynağının ne olduğuna dair herhangi bir resmi veri bulunmuyor.