Instagram'ın Masaüstü Sürümü, Yeni Bir Hikaye Sayfasına Sahip

Instagram'ın masaüstü web sürümü güncellendi. Yapılan güncelleme ile birlikte kullanıcılar, yeni bir hikaye sayfası ile tanıştılar. Instagram'ın internet tarayıcılarında açılan hikayeler artık, önceki ve sonraki kullanıcı hikayelerinin de bir ön izlemesini sunuyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram'ın masaüstü sürümüne bir yenilik geldi. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan yenilik, hikayeleri izleyen kullanıcılar için daha iyi bir görsellik sunuyor. Kullanıcılar artık, izledikleri hikayelerden önceki ve sonraki hikayelerin ön izlemelerini görüntüleyebiliyorlar.

Instagram, yeni özellik kullanıma sunulmadan önce sadece bir hikayenin görüntülenmesine imkan tanıyordu. Yani kullanıcılar, kocaman bir ekranın ortasında sadece bir hikaye görüyorlardı. Ancak artık böyle bir şey olmayacak. Özellikle de görselliğe önem veren kullanıcılar, Instagram'ın yeni özelliğinden memnun kalacaklar gibi görünüyor.

Instagram'ın masaüstü sürümündeki hikayeler tasarımı, artık böyle olacak

Not: İzlenen hikayelerden önceki ve sonraki hikayeler, kendi hesabınızdan ulaştığınızda bulanıklaştırılmamış bir şekilde görünecektir.

Aslına bakacak olursak bu tür bir yenilik, Instagram için pek de önemli bir şey değil. Ancak önceki tasarım, sadece açılan hikaye ile ilgili bilgi veriyor, diğer hikayelerle ilgili herhangi bir bilgi bile sunmuyordu. Haliyle yeni tasarımın öncekinden çok daha iyi olduğunu açıkça ifade edebiliriz.