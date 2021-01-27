İş hayatının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da fenomen haline gelen Nusret hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni ise Nusret'in yaptığı bir video paylaşımında cinsel organının görünmüş olması.

Türkiye'nin son yıllardaki hem en bilindik iş insanlarından hem de en bilindik sosyal medya fenomenlerinden olan Nusret'in başı, penisi nedeniyle belaya girdi. Nusret'e, geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir videoda muhtemelen kazara görünen cinsel organı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.

Nusret, Türkiye'nin en çok takipçili sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi. Instagram'da 33 milyon civarında takipçiye sahip olan Nusret, diğer platformları da aktif olarak kullanıyor. İşte söz konusu soruşturma da bu 33 milyon takipçiden bir tanesi nedeniyle başlatıldı. Bir vatandaş, Nusret'i halkın ahlakını bozmakla suçlayıp, şikayetçi olma hakkını kullandı. Savcılık da bunun üzerine harekete geçti.

Nusret'in cinsel organının göründüğü video, soruşturma dosyasına girdi

Savcılığa suç duyurusunda bulunan vatandaş, şikayet dilekçesi içerisine ilgili videoyu da ekledi. Yayınlandığı dönemlerde de tepki çeken video, böylelikle soruşturma dosyasına girmiş oldu.

Nusret'in sosyal medya hesaplarına baktığımızda, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Ancak internet fenomeni ve iş insanının, kısa bir süre sonra açıklama yapacağı düşünülüyor. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.