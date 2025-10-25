O Meşhur ve Havalı Mavi Tiki Artık Herkes Alabiliyor: Peki Instagram'da Mavi Tik Nasıl Alınır?

Meta'nın Instagram ve Facebook'taki mavi tik sistemini değiştirmesinin ardından bu mavi tikin nasıl alınabileceği en çok sorulan sorulardan biri hâline geldi. Biz de bu içeriğimizde tüm gereklilikleri sizler için anlattık.

Instagram'da o havalı mavi tiki görmeyi kim istemez ki? Eskiden sadece ünlülere, büyük markalara veya tanınmış kişilere verilen bu "doğrulanmış hesap" rozeti, artık tamamen değişti.

Meta'nın "Meta Verified" adını verdiği yeni abonelik sistemi sayesinde, artık belirli şartları karşılayan herkes (evet, siz de) aylık bir ücret ödeyerek o gıpta ile bakılan mavi rozeti alabiliyor. Peki bu yeni sistemle Instagram mavi tik nasıl alınır?

Meta Verified nedir? (Sadece mavi tik değil)

Meta Verified, en basit hâliyle Instagram (ve istersen Facebook) için aylık ücretli bir abonelik paketidir. Bu paketi aldığınızda sadece profil fotoğrafının yanına mavi tik eklenmez, aynı zamanda bazı ek avantajlar da kazanırsınız.

Proaktif Hesap Koruması : Meta, hesabınızı taklit etmeye çalışanlara karşı daha dikkatli davranır ve güvenliği artırır.

: Meta, hesabınızı taklit etmeye çalışanlara karşı daha dikkatli davranır ve güvenliği artırır. Doğrudan Destek : En önemli artılardan biri. Bir sorun yaşadığınızda (mesela hesabınız çalınırsa) artık bir botla değil, "gerçek bir insanla" konuşarak destek alabilirsiniz.

: En önemli artılardan biri. Bir sorun yaşadığınızda (mesela hesabınız çalınırsa) artık bir botla değil, "gerçek bir insanla" konuşarak destek alabilirsiniz. Özel Çıkartmalar: Hikâyelerinizde ve Reels videolarınızda sadece abonelere özel, farklı çıkartmalar kullanabilirsiniz.

Mavi Tik (Meta Verified) almak için şartlar neler?

Meta Verified’a başvurmak için "dünyaca ünlü" olmanıza gerek yok ancak Meta'nın belirlediği bazı temel kuralları karşılamanız gerekiyor. Bu kurallar, hesabın gerçekten size ait olduğunu doğrulamak için var.

18 Yaş Sınırı : Mutlaka 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.

: Mutlaka 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Devlet Kimliği : Başvuru sırasında devlet tarafından verilmiş resmî bir kimliğinizin (Türkiye için T.C. Kimlik Kartı, yeni ehliyet veya pasaport) fotoğrafını yüklemeniz istenecek.

: Başvuru sırasında devlet tarafından verilmiş resmî bir kimliğinizin (Türkiye için T.C. Kimlik Kartı, yeni ehliyet veya pasaport) fotoğrafını yüklemeniz istenecek. Herkese Açık Profil : Gizli hesaplar maalesef başvuramaz. Profiliniz "Herkese Açık" olmalı.

: Gizli hesaplar maalesef başvuramaz. Profiliniz "Herkese Açık" olmalı. Net Profil Bilgileri : Profil fotoğrafınızda yüzünüz net bir şekilde görünmeli ve profil adınız, kimliğinizdeki ad soyad ile eşleşmeli.

: Profil fotoğrafınızda yüzünüz net bir şekilde görünmeli ve profil adınız, kimliğinizdeki ad soyad ile eşleşmeli. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama: Hesabınızın güvenliği için "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama" özelliğinin açık olması şart.

Adım adım Instagram mavi tik nasıl alınır?

Eğer yukarıdaki şartları sağlıyorsanız, başvuru işlemi aslında çok basit ve sadece birkaç dakika sürüyor. Tüm işlemler doğrudan Instagram uygulaması üzerinden yapılıyor.

Adım #1 : Instagram uygulamasını açın ve sağ alttaki profil fotoğrafına dokunarak kendi profilinize gidin.

: Instagram uygulamasını açın ve sağ alttaki profil fotoğrafına dokunarak kendi profilinize gidin. Adım #2 : Sağ üst köşedeki üç yatay çizgi simgesine tıklayın.

: Sağ üst köşedeki üç yatay çizgi simgesine tıklayın. Adım #3 : Açılan menüde en üstte göreceğiniz "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine, ardından da "Hesaplar Merkezi" bölümüne dokunun.

: Açılan menüde en üstte göreceğiniz "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine, ardından da "Hesaplar Merkezi" bölümüne dokunun. Adım #4 : Hesaplar Merkezi sayfasında biraz aşağı kaydırın. "Hesap Ayarları" başlığı altında "Meta Verified" seçeneğine girin.

: Hesaplar Merkezi sayfasında biraz aşağı kaydırın. "Hesap Ayarları" başlığı altında "Meta Verified" seçeneğine girin. Adım #5 : "Meta Verified"a girdiğinizde sunulan avantajları ve aylık ücreti gösteren bir ekran çıkacak.

: "Meta Verified"a girdiğinizde sunulan avantajları ve aylık ücreti gösteren bir ekran çıkacak. Adım #6 : "Abone Ol" butonuna tıklayın. Ödeme, telefonunuzun uygulama mağazası (App Store veya Google Play Store) üzerinden aylık olarak tahsil edilecek.

: "Abone Ol" butonuna tıklayın. Ödeme, telefonunuzun uygulama mağazası (App Store veya Google Play Store) üzerinden aylık olarak tahsil edilecek. Adım #7: Ödeme adımından hemen sonra Instagram kimliğinizi doğrulamanızı isteyecek. Kimlik kartınızın veya ehliyetinizin ön ve arka yüzünün fotoğrafını net bir şekilde çekip yüklemeniz gerekiyor.

Bu adımların ardından başvurunuz Meta ekibi tarafından incelemeye alınacak. Kimlik bilgileriniz ve profiliniz karşılaştırılacak. Bu işlem genellikle 48 saat içinde (bazen daha hızlı) tamamlanmakta.

Instagram mavi tik ücreti ne kadar?

Meta Verified ücreti, başvurduğunuz platforma (iOS, Android veya Web) ve ülkeye göre farklılıklar gösterebiliyor. Türkiye'deki güncel fiyat 259,99 TL.

Ünlü olmadan Instagram'da mavi tik alabilir miyim?

Evet. Meta Verified sisteminin amacı da zaten bu. Eskiden "tanınmış kişi" olma (basında haberinin çıkması, çok yüksek takipçi vb.) şartı vardı. Artık bu şart, ücretli abonelik için geçerli değil.