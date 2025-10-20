Instagram Tasarımı Yenileniyor: Reels Sekmesinin Yeri Değişiyor!

Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabı üzerinden Instagram'ın yenilenen arayüz tasarımını tanıttı.

Instagram, uygulamasının arayüzünü tamamen yeniliyor. Yeni arayüz tasarımıyla birlikte Reels ikinci, DM (Mesajlar) ise üçüncü sekmeye taşınıyor. Kullanıcılar bu yeni arayüz sonrası bu sekmeler arasında kaydırarak geçiş yapabilecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu güncellemenin kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulacağını ve uygulamanın artık “en çok kullanılan alanlara” göre şekillendiğini açıkladı. Böylelikle Instagram artık daha video odaklı bir platform hâline geliyor. Yine Mosseri'ye göre Reels izlenme süreleri yıldan yıla %20 artmıştı.

Instagram artık böyle görünecek:

Sosyal medya stratejileri açısından büyük bir devrim beklenmese de bu yenilik markaların odağını Reels ve Hikâyeler üzerinde daha fazla yoğunlaştıracak. Klasik gönderiler önemini tamamen yitirmeyecek olsa da artık görünürlük açısından tamamen ikinci plana düşecek.

Alt barda ise en önemli değişiklik kaydırma sırasından ötürü Reels tuşunun ikinci sıraya, arama çubuğunun dördüncü sıraya geçmesi olacak. Yani bir nevi yer değiştirmiş olacaklar.

