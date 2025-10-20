Tümü Webekno
Instagram Tasarımı Yenileniyor: Reels Sekmesinin Yeri Değişiyor!

Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabı üzerinden Instagram'ın yenilenen arayüz tasarımını tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Instagram, uygulamasının arayüzünü tamamen yeniliyor. Yeni arayüz tasarımıyla birlikte Reels ikinci, DM (Mesajlar) ise üçüncü sekmeye taşınıyor. Kullanıcılar bu yeni arayüz sonrası bu sekmeler arasında kaydırarak geçiş yapabilecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu güncellemenin kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulacağını ve uygulamanın artık “en çok kullanılan alanlara” göre şekillendiğini açıkladı. Böylelikle Instagram artık daha video odaklı bir platform hâline geliyor. Yine Mosseri'ye göre Reels izlenme süreleri yıldan yıla %20 artmıştı.

Instagram artık böyle görünecek:

Sosyal medya stratejileri açısından büyük bir devrim beklenmese de bu yenilik markaların odağını Reels ve Hikâyeler üzerinde daha fazla yoğunlaştıracak. Klasik gönderiler önemini tamamen yitirmeyecek olsa da artık görünürlük açısından tamamen ikinci plana düşecek.

Alt barda ise en önemli değişiklik kaydırma sırasından ötürü Reels tuşunun ikinci sıraya, arama çubuğunun dördüncü sıraya geçmesi olacak. Yani bir nevi yer değiştirmiş olacaklar.

Instagram'da Trend Olan "5120x1080" Video Akımı Nereden Çıktı? Instagram'da Trend Olan "5120x1080" Video Akımı Nereden Çıktı?
Instagram, Yetişkin İçerikli Hesaplara Yaş Kısıtlaması Getiriyor Instagram, Yetişkin İçerikli Hesaplara Yaş Kısıtlaması Getiriyor

Peki siz Instagram'ın yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

