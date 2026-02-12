Instagram, Hepimizi Mini Dizi Bağımlısı Yapacak Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor: İşte İlk Bilgiler!

Instagram'ın hem kullanıcıların hem de içerik üreticilerin çok seveceği bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Short Dramas" isimli özellik, kullanıcıların dikey formatta mini diziler izleyebilmelerini sağlayacak. İşte ilk bilgiler...

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulama kodlarında tespit edilen ve henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan yeni özellik, kullanıcıların mini diziler oluşturup bunları Reels olarak paylaşmalarını sağlayacak.

Instagram'ın en büyük rakibi olan TikTok, bundan kısa bir süre önce dikey formattaki mini diziler için PineDrama isimli bir uygulama yayımladı. İşte Instagram da buna cevap vermek için harekete geçmiş gibi görünüyor. Ancak TikTok'un aksine Instagram, yeni bir uygulama yerine mevcut uygulamasına "Short Dramas" isimli bir bölüm eklemeyi tercih etti.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Instagram'ın Short Dramas özelliği, kullanıcıların profillerinde ayrı bir bölüm olarak gösterilecek. Ayrıca bu bölüm, sadece abonelere özel olarak ayarlanabilecek. Yani içerik üreticiler, Instagram'ın yeni özelliğini bir gelir kapısı hâline getirebilecekler.

Instagram, üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı da belli değil. Ancak Meta, Instagram'ın TikTok'tan geri kalmasını engellemek adına Short Dramas özelliğini hızlıca kullanıma sunabilirler. Bakalım bu özellik, mini dizi sektöründe ne gibi gelişmeler yaşanmasını sağlayacak.