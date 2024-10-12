Instagram, hesap erişim sorunlarının insan moderatör hatalarından kaynaklandığını duyurdu. Yapay zeka moderasyonundan kaynaklanmadığını açıkladı.

Instagram, moderasyon sorunlarının insan denetleyicilerden kaynaklandığını açıkladı. Instagram başkanı Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların hesap erişim kaybı, gönderi kaybolmaları gibi sorunlarla ilgili yaptığı açıklamada, bu problemlerin insan moderatörlerin hatalarından kaynaklandığını belirtti.

Mosseri, bu hataların, içerik denetleyicilerinin konuşmaların nasıl geliştiğine dair yeterli bağlam verilmeden karar almaları nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti. Yaşanan bu durumun yapay zeka moderasyonundan kaynaklı olmadığına, tamamen insan moderatörlerle ilgili olduğuna emin olduğunu dile getirdi.

Spam işaretlemeleri ve erişim problemleri

Instagram, sorunları çözmek için denetleyicilere daha fazla bağlam sağlamak adına araçlarını geliştirdiklerini duyurdu. Ancak bazı kullanıcılar hesaplarının yanlışlıkla 13 yaş altı olarak etiketlenmesi gibi sorunlarla karşılaşırken bu problemlerin insan moderatörlerden mi yoksa başka faktörlerden mi kaynaklandığı belirsizliğini koruyor. Ayrıca kimlik doğrulaması yapan kullanıcıların hesaplarının hala devre dışı kalması gibi durumlar da yaşandı.

Instagram kullanıcıları ayrıca gönderilerinin spam olarak işaretlendiğini veya etkileşimlerinin hızla düştüğünü belirtti. Örneğin, eski Wall Street Journal yazarı Walt Mossberg, Threads'teki etkileşiminin hızla sıfıra düştüğünü, sosyal medya stratejisti Matt Navarra ise takipçi artış oranlarının ve etkileşimlerinin düştüğünü bildirdi.

Instagram, kullanıcı deneyimini daha güvenli hale getirmek için geri bildirimleri dikkate alarak sorunları çözmeye devam edeceklerini belirtti.