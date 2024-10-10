Instagram algoritmasında yaşanan bir sorun, hesapların durup dururken kapatılmasına yol açıyor. Instagram patronu Adam Mosseri bile bu durumdan etkilenmiş durumda.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşımlarından Instagram, dikkat çekici bir sorunla karşı karşıya. Paylaşılan bilgilere göre bazı kullanıcıların Instagram ve Threads hesapları, ortada hiçbir sebep yokken kapatıldı. Üstelik Instagram patronu Adam Mosseri bile bu durumdan etkilendi.

Instagram algoritmasında kaynaklanan sorun, kullanıcıların çeşitli nedenlerle hesaplarının kapatılmasına yol açıyor gibi görünüyor. Zira bazı kullanıcılar, Instagram'ın kendilerini çocuk olarak görmeye başladıklarını, kimlik doğrulamasını da kabul ettiremediklerini, hâl böyle olunca hesaplarının kapatıldığını söylüyorlar ki Adam Mosseri de bu durumdan muzdarip. Bazı kullanıcılar ise yaptıkları paylaşımlarda bulunan bağlantılar nedeniyle hesaplarından olmuş durumdalar.

Instagram, çözüm için uğraşıyor

Bizzat Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre Instagram geliştiricileri, yaşanan sorunu tespit etmiş durumdalar. Sorunun çözümü için de çalışmalar başladı. Ancak bu can sıkıcı sürecin ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Eğer sizin Instagram hesabınız da durup dururken kapatıldıysa bir süre beklemek durumundasınız. Şirket sorunu çözdüğü zaman hesabınız yeniden aktifleştirilecektir.