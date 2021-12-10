Facebook, "Profesyonel Mod" olarak isimlendirdiği yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik, daha fazla kişiye ulaşmak isteyen kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Ünlüler ve markalar için açılan, tüm gönderilerin denetlenebildiği özellikler, artık bireysel kullanıcılara da sunulmuş olacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, kullanıcılar için hazırladığı yeni bir özelliğini duyurdu. "Profesyonel Mod" olarak isimlendirilen bu özellik, özellikle de içerik üreticiler için büyük fayda sağlayacak gibi görünüyor. Zira bu özellik, kullanıcıların yeni bir sayfa açmak zorunda kalmadan daha fazla kişiye ulaşmasının önünü açıyor.

Facebook'un Profesyonel Mod isimli özelliği, aslında platformdaki ünlü kişiler, markalar veya işletmeler için açılan hesaplara sunulan özel destekten ibaret. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde hesaplarını özel bir moda alıp, yaptıkları paylaşımlarla ilgili detaylı bilgi sahibi olabiliyorlar. Ayrıca gönderi programlama ve gönderilerin reklamlarını yapma gibi özellikler de Profesyonel Mod ile kullanıcılara ulaştırılmış durumda.

Facebook'un yeni özelliği işte böyle görünüyor

Hesabını Profesyonel Mod'a alan kullanıcılar, gönderileri üzerinde daha etkin bir kontrole sahip olmuş alıyorlar. Örneğin bir gönderi için hedef kitle belirlemesi yapılabiliyor. Ayrıca hesabın kaç kullanıcı ile etkileşim içerisinde olduğu, gelen yeni takipçilerin istatistikleri ve gönderilerin toplamda kaç kullanıcıya ulaştığı da Profesyonel Mod üzerinden takip edilebiliyor.

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre Profesyonel Mod özelliği, şu an için yalnızca ABD'de bir grup kullanıcı ile test ediliyor. Test kullanıcılarından geri bildirim beklediğini ifade eden şirket, bu geri bildirimler ışığında hareket ederek gerekli düzenlemeleri yapacak ve özelliği küresel çapta tüm kullanıcılara sunacak.