Meta tarafından yayınlanan yeni bir blog gönderisine göre Facebook Messenger'a yeni bir özellik geliyor. Açıklamalara göre artık faturaları ve hesapları Messenger üzerinden bölüşmek mümkün olacak.

Dünya üzerindeki en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, Messenger uygulamasında daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Instagram ve Messenger’da bulunan kullanıcıların ortak grup sohbetleri yapmasını sağlayan şirket, şimdi de birçok insanın işine yarayabilecek yeni bir özelliği Messenger’a getiriyor.

Çatı şirket Meta (eski adıyla Facebook) tarafından cuma günü paylaşılan bir blog gönderisinde, popüler mesajlaşma platformu Facebook Messenger’a bayağı kullanışlı olabilecek yeni bir özelliğin geldiği duyuruldu. Açıklamalara göre önümüzdeki haftadan itibaren ‘Bölünmüş Ödemeler’ özelliği test edilmeye başlanacak.

Faturaları ve hesapları bölüşmek mümkün olacak

Paylaşılan blog gönderisine göre, Messenger’a gelen bu özellik sayesinde artık restoran gibi yerlerde hesapları, eve gelen faturaları ve hatta kira ödemelerini bölüşmek çok daha kolay olacak. Özelliğin aile ve arkadaşlar arasında oldukça popüler olabileceğini belirten şirket açıklamalarında, “Yeni özelliğimiz, arkadaşlarınız veya ailenizle yediğiniz yemeklerin hesaplarını, ev masraflarını, faturaları ve hatta kiraları bölüşmede herhangi bir sorun yaşayanların hayatını kolaylaştıracak” ifadelerine yer verdi.

Açıklamalara göre bu özellik, Messenger’da yapılan grup sohbetleri sırasında kullanılabilecek. Kullanıcıların sohbetin alt kısmında bulunan ‘başla’ butonuna basması gerekecek, bunun ardından da seçilen herhangi bir ödemeyi ekranda beliren ‘ödemeyi böl’ seçeneğine basarak bölüşebilme imkânına sahip olunacak. Önümüzdeki günlerde ABD’de test edilmeye başlanacak olan özelliğin ne zaman diğer ülkelere geleceği ise bilinmiyor.

Bunlara ek olarak paylaşılan gönderide, ‘Bölünmüş Ödemeler’ dışında Messenger’a; yeni soundmoji’ler (sesli emojiler) ve grup görüşmelerinde kullanılacak olan ve sosyal medya fenomenleri Emma Chamberlein, Zach King, Bella Poarch ve King Bach ile birlikte tasarlanan dört yeni grup AR efektinin de ekleneceği aktarıldı.