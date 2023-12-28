Instagram'ın içerik üreticileri ve markaların çok işine yarayabilecek bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Kullanıcılar, yakında hikâyelerinde profil paylaşabilecek.

2,5 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özellikler getiriyor. Çok sevilen “Hikâye” kısmına eklenen yenilikler de kullanıcılar tarafından çok seviliyor.

Şimdi ise platformun hikâyelere önemli bir yenilik getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Instagram, yakında hikâyelerde profil paylaşmaya olanak tanıyacak.

Profiller, hikâyelerde detaylı bir şekilde gözükecek

Alessandro Paluzzi

Yeni özellik, mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Paluzzi, X üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıların yakında hikâyelerinden başkalarının profilini paylaşabileceğini ortaya koydu.

Özellik, “Hikâyene ekle” fonksiyonuna benzer bir şekilde çalışacak. Ekran görüntüsüne baktığımızda profillerin direkt olarak hikâyeden detaylı bir şekilde gösterilebileceğini görüyoruz. Bazı fotoğraflar ve biyografi kısmı buradan görülebilecek. Ayrıca yeni bir “Profili Görüntüle” butonu da eklenecek. Bu şekilde hikâyedeki kişinin profiline kolayca ulaşmak mümkün olacak.

Yeni özellik, etkileşimi artırarak içerik üreticilerinin ve markaların işine yarayabilir

Gizli olan profillerin nasıl gözükeceği konusu belli değil. Ancak açık profillerdeki detayları vermeden paylaşılabileceğini tahmin edebiliriz. Yeni özelliğin, özellikle içerik üreticileri ve markaların çok işine yarayacağını söylemek mümkün. Yeni bir iş birliği yolu oluşturacak bu yenilikle daha fazla insana ulaşılabilecek, görünürlük ve etkileşimi artırmak daha kolay olacak.

Instagram, yeni özelliğini şu anda test ediyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.