Yakında Instagram Reels Algoritmanızı Kafanıza Göre Düzenleyebileceksiniz

Instagram, yakında kullanıcıların Reels algoritmasını değiştirmesine olanak tanıyacak. İlgili olduğunuz konuları algoritmaya ekleyerek o konuda videolar görebileceksiniz.

Meta bünyesinde faaliyetlerini gösteren Instagram’ın Reels ismini verdiği kısa video formatı, şu anda en popüler özelliği. Bu yüzden de şirketin sürekli kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Reels’a yeni özellikler getirdiğini görüyorduk. Instagram patronu Adam Mosseri, yaptığı bir paylaşımla önemli bir yeniliğin daha geleceğini duyurdu.

Instagram, Reels’ın algoritmasına kullanışlı bir özellik getirecek. Bu özellik, kullanıcının keşfetinde görmek istediği konuları algoritmaya dahil edebilmesini sağlıyor. Böylece daha kişiselleştirilmiş bir Reels deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

İlgili olduğunuz konuyu Reels algoritmanıza ekleyebilecek, istemediğinizi çıkarabileceksiniz

Mosseri tarafından paylaşılan videodan özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Reels izlerken sağ üste eklenecek yeni bir algoritma bölümü üzerinden kullanılabilecek. Mosseri, yeni özelliğin şimdilik sınırlı sayıda ABD’li kullanıcı üzerinde test edildiğini belirtmiş. Geniş çapta ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

Algoritma kısmına girdiğinizde Reels keşfetinizde gösterilen konuları görebiliyorsunuz. İsterseniz buradaki** “Ekle” butonuna** basarak daha fazla hakkında video görmek istediğiniz videoyu ekleyebiliyorsunuz. Öte yandan konular arasından görmek istemediklerinizi de kaldırabiliyorsunuz.

Reels’te çok alakasız istemedikleri videoları görmekten bıkanların çok işine yarayacağını söyleyebiliriz. Yeni algoritma değiştirme özelliği, sadece ilgi alanlarınızdan videoalr görmenizi sağlayacak ve kişiselleştirilmiş bir deneyimi sizlerle buluşturacak.