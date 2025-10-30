Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Yakında Instagram Reels Algoritmanızı Kafanıza Göre Düzenleyebileceksiniz

Instagram, yakında kullanıcıların Reels algoritmasını değiştirmesine olanak tanıyacak. İlgili olduğunuz konuları algoritmaya ekleyerek o konuda videolar görebileceksiniz.

Yakında Instagram Reels Algoritmanızı Kafanıza Göre Düzenleyebileceksiniz
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyetlerini gösteren Instagram’ın Reels ismini verdiği kısa video formatı, şu anda en popüler özelliği. Bu yüzden de şirketin sürekli kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Reels’a yeni özellikler getirdiğini görüyorduk. Instagram patronu Adam Mosseri, yaptığı bir paylaşımla önemli bir yeniliğin daha geleceğini duyurdu.

Instagram, Reels’ın algoritmasına kullanışlı bir özellik getirecek. Bu özellik, kullanıcının keşfetinde görmek istediği konuları algoritmaya dahil edebilmesini sağlıyor. Böylece daha kişiselleştirilmiş bir Reels deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

İlgili olduğunuz konuyu Reels algoritmanıza ekleyebilecek, istemediğinizi çıkarabileceksiniz

Mosseri tarafından paylaşılan videodan özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Reels izlerken sağ üste eklenecek yeni bir algoritma bölümü üzerinden kullanılabilecek. Mosseri, yeni özelliğin şimdilik sınırlı sayıda ABD’li kullanıcı üzerinde test edildiğini belirtmiş. Geniş çapta ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

Algoritma kısmına girdiğinizde Reels keşfetinizde gösterilen konuları görebiliyorsunuz. İsterseniz buradaki** “Ekle” butonuna** basarak daha fazla hakkında video görmek istediğiniz videoyu ekleyebiliyorsunuz. Öte yandan konular arasından görmek istemediklerinizi de kaldırabiliyorsunuz.

Reels’te çok alakasız istemedikleri videoları görmekten bıkanların çok işine yarayacağını söyleyebiliriz. Yeni algoritma değiştirme özelliği, sadece ilgi alanlarınızdan videoalr görmenizi sağlayacak ve kişiselleştirilmiş bir deneyimi sizlerle buluşturacak.

Instagram'a "Reels İzleme Geçmişi" Geldi: Nasıl Kullanılır? Instagram'a "Reels İzleme Geçmişi" Geldi: Nasıl Kullanılır?
Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim