Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu yeni özellik, Reels videoları izleme deneyimini hayli değiştirecek gibi görünüyor. Özelliğin detaylarına geçmeden önce, benzerinin TikTok'ta bulunduğunu belirtelim.

Instagram'ın açıklamasına göre yeni özellik, içerik üreticilerin Reels videoları birleştirebilmelerini sağlayacak. Bunu bir dizinin bölümleri gibi düşünebilirsiniz. İçerik üretici, paylaştığı videoları kelimenin tam anlamıyla bir dizi hâline getirebilecek. Üstelik kullanıcılar da bu Reels video parçalarına tek bir bölümden ulaşabilecekler. Böylelikle sadece içerik üreticinin değil, kullanıcının da işi kolaylaşmış olacak.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

İçerik üreticiler, Instagram'ın yeni özelliğini çok pratik bir şekilde kullanabilecekler. Bu bağlamda; bir Reels'i normal şekilde paylaşmaya çalışan içerik üreticisi, bu sayfada "Reels bağla" seklende bir seçenek görecek. Bu seçeneğe dokunulduğu zaman paylaşılacak videonun hangi Reels dizisine bağlanacağı seçilecek ve işlem tamamlanmış olacak. Kullanıcılar, açtıkları Reels dizilerinde bölümler arası geçiş yapabilecekler.

Instagram'a göre Reels bağlama özelliği, içerik üreticilere daha zengin hikâye anlatımları fırsatı verecek. Kullanıcılarsa içerik üreticilerin paylaştıkları Reels videolarda daha fazla zaman geçirecekler. Hatta Instagram yetkililerine göre bu yeni özellik, keşfette gezinen sıradan Instagram kullanıcılarının takipçi hâline gelmesine yardımcı olacak.