Meta, Reels videolar için yapay zekâ destekli yeni bir özellik yayımladı. Bu yeni özellik, videoların otomatik olarak başka bir dile dublajlanmasını sağlayacak. Üstelik videodaki dudak mimikleri bile yapay zekâ ile değiştirilecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte önemli bir yapay zekâ destekli özellik duyurmuştu. Bu özellik sayesinde Instagram'daki Reels içerikler, başka bir dile dublajlanabilecekti. Üstelik bu özellik, videoda yer alan ağız hareketleri ile çeviri yapılacak dil arasında da bir entegrasyon sağlayacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meta, söz konusu özelliği Facebook ve Instagram'da erişime açtı. Şimdilik sadece ABD'deki 1.000'den fazla takipçili Facebook kullanıcıları ile herkese açık Instagram hesaplarına sunulan yeni özellik, Facebook ve Instagram'daki kullanıcı deneyimini büyük ölçüde değiştirecek gibi görünüyor.

Şimdilik sadece İngilizce ile İspanyolca arasında çalışıyor

Meta'nın yeni özelliğini denemek isteyen kullanıcıların, İngilizce veya İspanyolca kullanmaları gerekecek. Zira dublaj aracı, şimdilik başka bir dile destek vermiyor. Daha önce yaptığı gibi bir Reels videosu oluşturacak olan içerik üreticisi, videoyu yayımlamadan önce dublaj bölümü için yeni bir bölüm görecek. Buraya tıklayan kullanıcı, seçenekleri belirledikten sonra çeviri işlemi için Meta AI'ı bekleyecek. Çeviri yapılan videolara bir etiket ekleneceğini de belirtelim.

Reels videolar için hazırlanan yeni özellik, uluslararası çapta büyümek isteyen içerik üreticiler için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü takipçiler, çevirilmiş videoları görmek için ekstra çaba sarf etmeyecekler. Bir kullanıcının varsayılan dili ne ise söz konusu videonun dili de otomatik olarak belirlenmiş olacak.