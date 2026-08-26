Instagram, kullanıcıların saniyeler içinde istedikleri Reels videoları oluşturmasını sağlayan “First Draft” (İlk Taslak) özelliğini duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, hem kullanıcılara hem de içerik üreticilerine daha iyi deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikler tanıtıyordu. Şimdi ise Reels videolar ile alakalı çok işe yarayacak bir yenilik geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Platform, Reels içerik üreticilerinin video kurgulama sürecini hızlandıracak yeni aracı "First Draft"ı (İlk Taslak) resmen duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların çektikleri uzun ve ham videoları otomatik olarak kırparak içerikteki önemli anlara odaklanan bir başlangıç kurgusu hazırlıyor.

Reels oluşturmak çok kolay hâle geliyor

Platform tarafından paylaşılan örneklerde, kullanıcıların her biri bir dakikadan uzun süren birden fazla video klibini seçip "First Draft" butonuna basmasının yeterli olduğu görülüyor. Sistem, seçilen videoları hızlıca analiz ediyor; içerikteki sessizlikleri, duraksamaları ve gereksiz bölümleri ayıklayarak öne çıkan anları birleştiriyor. Elde edilen bu ilk taslak, kullanıcının üzerine kendi düzenlemelerini ekleyebileceği esnek bir temel oluşturuyor.

"First Draft" özelliğinin çalışma mantığı, Adobe'nin metin komutlarına dayalı yapay zekâ destekli Quick Cut teknolojisine benzer bulunsa da aralarında kritik bir fark mevcut. Instagram sözcüsü Nicole Rechtszaid tarafından yapılan açıklamada, First Draft aracının sanılanın aksine herhangi bir yapay zekâ altyapısı kullanmadığını belirtti.

Sistem, yapay zekâ destekli bir görsel/metin üreticisi yerine doğrudan videoların sessiz duraklamalarını ve zaman çizelgesini analiz eden algoritmalara dayanıyor. Instagram'ın bu yeni özelliğine erişmek oldukça basit. Kullanıcılar araca doğrudan Instagram uygulaması içindeki kamera arayüzünden video çektikten hemen sonra çıkan "First Draft" butonuna dokunarak ulaşabiliyor. Ancak henüz herkeste olmadığını belirtmek gerek. İlk başta sadece iOS kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başladı.