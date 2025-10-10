Tümü Webekno
Instagram Reels Videolarını Yakında Türkçe Dublaj İzleyebileceksiniz

Instagram'daki Reels videolarına Meta AI destekli dublajlar geliyor. Meta, yavaş yavaş birçok bölgede bu özelliği kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Instagram Reels Videolarını Yakında Türkçe Dublaj İzleyebileceksiniz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta, Facebook ve Instagram’daki Reels videolarını artık dil engelinden kurtarıyor. Şirketin yeni yapay zekâ teknolojisi, videolardaki konuşmaları İngilizce, İspanyolca, Hintçe ve Portekizce arasında çevirip seslendiriyor ve hatta dudak senkronizasyonu bile yapıyor. Artık Brezilya’da çekilen bir yemek videosunu, sanki kendi mutfağınızda anlatılıyormuş gibi izleyebileceksiniz.

İlk testlerde belirtilenlere göre Meta AI, içerik üreticisinin ses tonunu, vurgusunu ve ritmini başka bir dile kusursuz şekilde taşıyabiliyor. Başlangıçta Facebook’ta en az 1.000 takipçisi olan ve Meta AI’ın aktif olduğu ülkelerdeki herkese açık Instagram hesapları için ücretsiz sunulan bu özellik, zamanla daha fazla kullanıcıya açılacak.

Şimdilik Türkçe yok ama yakında gelmesi planlanıyor

Meta AI

Başka dile çevrilen tüm videolarda “Translated with Meta AI” etiketi yer alıyor olsa da kullanıcılar isterlerse çeviriyi kapatabiliyor ve orijinal dili tercih edebiliyor. Tabii şimdilik Türkçe dil desteği olmasa da ilerleyen süreçte diğer dillerin de destekleneceği duyurulmuş durumda.

Eğer Meta bu teknolojiyi daha fazla dile genişletirse, uluslararası içerik üreticileri için Meta platformları yeni bir merkez hâline gelebilir. Yakında Reels akışınızda akıcı İngilizce konuşan Latin Amerikalı veya Hintli içerik üreticileri görürseniz, bilin ki bu yapay zekânın eseri.

