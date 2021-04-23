Facebook, hem Facebook hem de Instagram'da yeni reklam özellikleri test edeceğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Instagram kullanıcıları, gelecek dönemlerde Reels videoları arasında da reklam görecekler. Facebook'a ise "sticker" ismi verilen yepyeni bir reklam tekniği geliyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, sahip olduğu kendi platformu ile Instagram'da bazı yeni özellikleri test etmeye başlayacağını duyurdu. Bu bağlamda Instagram'ın yeni özelliklerinden olan Reels'te kullanıcıların daha önceden de bildikleri reklamları test etmeye başlayacak olan şirket, Facebook'ta ise yepyeni bir reklam tekniğini test etmeye başlayacak. Haydi hep birlikte, bu reklamlara yakından bakalım.

Instagram'ın Reels videolarda reklam göstermeye başlayacak oluşu, asında zaman meselesinden öte değildi. Zira şirket, hikayeler ve gönderdiler arasında da zaten reklam gösterimleri yapıyordu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, Instagram Reels'te 30 saniyeye ulaşan reklam videolarıyla karşılaşabilecekler. Kullanıcılar, gördükleri bu reklamlara yorum yapabilecek, beğenebilecek ve hatta kaydedip, kendi hesaplarında paylaşabilecekler.

Facebook'ta test edilecek reklamlar, paylaşımların içinde olacak

Facebook'un yaptığı açıklamalara göre Facebook'ta gösterilecek reklamlar ise "sticker" olarak isimlendirilecek. Kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek olan bu reklam türü, bir gönderinin ya da bir hikayenin içerisine eklenmiş olacak. Gönderi içinde sticker benzeri ufak bir görüntü görecek kullanıcı, bu gönderiye girip satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde de gönderi sahibine küçük bir komisyon kazandırmış olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, şirketin yeni reklam özelliklerinin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı. Ancak Reels videolarına eklenecek reklamlar, önümüzdeki günlerde Hindistan, Brezilya, Almanya ve Avustralya'daki kullanıcılarla test edilmeye başlayacak. Facebook'a gelecek sticker reklamlar ise birkaç hafta içerisinde bazı kullanıcılarla test edilecek.