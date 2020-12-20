Popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'ın Reels hizmeti için yeni bir özellik üstünde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre kullanıcılar, Reels videolarına insanları etiketleyebilecekler.

Bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, sosyal medya hesabından yeni bir görsel paylaştı. Paylaştığı görselde, popüler kısa video paylaşma uygulaması TikTok'a rakip olarak çıkan Instagram Reels yer alıyordu.

Görünüşe göre Instagram, kısa video paylaşma hizmeti Reels'e ekleyeceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görsele göre kullanıcılar, Reels videolarına farklı kişileri etiketleyebilecekler.

Instagram Reels'e yeni özellik geliyor

Paluzzi'nin Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüsüne göre Reels videosu çeken bir kişi, bu videoyu profilindeki Reels sekmesine ek olarak akış kısmında da paylaşabilecek. Ayrıca akışta paylaş seçeneğinin hemen altında da kişi etiketleme seçeneği bulunuyor.

Kişileri etiketleme özelliği, kullanıcıların videoyu çektikleri kişiyi ya da o videoyu paylaşmak istedikleri kişiyi etiketleyebilmelerini sağlayacak. Bu ve buna benzer etiketleme özelliklerini diğer çeşitli sosyal medya platformlarında da görmüştük. Şimdi de sırada Instagram Reels bulunuyor.

Ünlü sosyal medya yorumcusu ve danışmanı Matt Navarra'ya göre Instagram, rakibi TikTok ile yarışabilmek için yeni özellikleri oldukça hızlı bir şekilde platformuna eklemeye devam ediyor. Matt Navarra'nın takipçileri de Instagram Reels'e gelecek olan bu özellik konusunda oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görseldeki kişi etiketleme özelliğinin kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı veya sunulacaksa bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor. Instagram'ın Reels hizmetini oldukça hızlı bir şekilde güncellediği ve 1 yıl içerisinde Reels'in tamamen farklı bir görünüşe sahip olabileceği de dile getiriliyor.