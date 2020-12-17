Instagram, özellikle düşük özellikli akıllı telefonlar ve zayıf internet bağlantısı bulunan bölgeler için geliştirdiği yeni Instagram Lite uygulamasını test etmeye başladı. Uygulama, kullanıcılara bazı Instagram özelliklerini sunmuyor olsa da daha temiz ve performanslı bir deneyim vadediyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, 2018 yılında “Instagram Lite” adında yeni bir uygulama test etmeye başlamıştı ve ilk sürümü yalnızca 573 kilobaytlık dosya boyutuna sahip olan uygulama, özellikle düşük donanım özelliklerine sahip akıllı telefonları hedefliyordu.

Instagram, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Instagram Lite uygulamasının fişini çekmiş ve yeni bir Instagram Lite uygulaması geliştirdiklerini ifade etmişti. Bahsedilen yeni uygulama, Hindistan’da test edilmeye başlandı.

Yeni Instagram Lite, "eski" Instagram uygulaması ile benzer bir arayüze sahip olacak

Yaklaşık 2 MB dosya büyüklüğüne sahip olan yeni Instagram Lite, düşük performanslı akıllı telefonlarda ve daha düşük internet hızlarında daha iyi bir Instagram deneyimi sunmayı hedefliyor. Uygulama, alışık olduğumuz Instagram uygulaması ile oldukça benzer bir arayüze sahip olmasına rağmen bazı önemli farklar da sunuyor.

Her şeyden önce; Instagram Lite uygulamasında Reels, Mağaza ve IGTV gibi Instagram özellikleri bulunmuyor. Bu nedenle genel olarak birkaç yıl öncesine benzer, yalnızca Instagram gönderilerinin ve Hikayeler’in bulunduğu bir uygulama ile karşılaşacağınızı söyleyebiliriz.

İnstagram'ın yeni “Lite” uygulamasını daha fazla ülke için ne zaman yayınlayacağı şu an için bilinmiyor ancak uygulama, şimdiden 5 milyon indirmeye ulaşmış durumda. Reels, Mağaza ve IGTV olmayan bir Instagram uygulamasının ne kadar ilgi göreceği bilinmez ancak pek çok kullanıcı için daha performanslı bir Instagram deneyimi sunacağı aşikar.