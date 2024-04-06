Meta'nın mahkemeye sunduğu belgeler, Instagram'ın YouTube'dan daha fazla reklam geliri elde ettiğini gösterdi. Peki neden böyle bir durum yaşanıyor olabilir?

ABD merkezli sosyal medya devi Meta, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan bir antitröst davasına önemli belgeler sundu. Şirket, sunduğu belgelerle kendini aklamaya çalıştı ancak bu belgeler, çarpıcı bir gerçeği de ortaya koydu. Instagram'ın, YouTube'dan daha fazla reklam geliri elde ettiği tespit edildi.

YouTube'u bilirsiniz. Premium kullanıcılar için sıkıntı yoktur ancak platformun ücretsiz versiyonunu kullananlar, izleyecekleri videolardan daha fazla sayıda reklama maruz kalırlar. Meta'nın mahkemeye sunduğu belgeler ise bunun o kadar da kazançlı bir şey olmadığını gözler önüne serdi.

Üstelik bu durum yıllardır devam ediyor

Mahkemeye sunulan evraklara göre Instagram'ın reklam geliri, 2021 yılı için 32,4 milyar dolardı. Aynı dönemde YouTube'un reklam geliri ise 28,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Üstelik bunun yıllardır böyle olduğu anlaşıldı. 2020 ve 2019'da Instagram, sırasıyla 22 ve 17,9 milyar dolar reklam geliri elde etti. YouTube ise aynı dönemlerde sırasıyla 19,7 ve 15,1 milyar dolar reklam geliri elde etti.

Bunun nedeni, içerik üreticilere ödenen paralar olabilir

Mahkemeye sunulan evraklar, Instagram ve YouTube arasında neden bu kadar büyük gelir farkı olduğunu açıklamıyor. Ancak Business Insider'ın haberine göre burada önemli bir detay var. Yapılan açıklamaya göre YouTube, her reklamdan elde edilen gelirin kabaca yüzde 55'ini içerik üreticiye aktarıyor. Instagram ise bu konuda daha cimri davranıyor. Hâl böyle olunca YouTube'un gideri artıyor ve Instagram, daha fazla para kazanma imkânı yakalamış oluyor.