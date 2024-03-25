Avrupa Birliği Komisyonu; Apple, Meta ve Google'a soruşturma başlattı. Dijital Piyasalar Yasası kapsamında başlatılan soruşturma, yaklaşık 1 yıl sürecek. Firmalar, yıllık cirolarının yüzde 20'sine kadar ceza ile karşı karşıyalar.

Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA), teknoloji şirketlerini köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu, şu ana kadar başta Apple olmak üzere sektörün önde gelen isimlerine ciddi yaptırımlar uyguladı. Gelen son haberler, bu kez Apple, Meta ve Google'ın aynı anda hedef alındığını gözler önüne seriyor. Avrupa Birliği, üç firmaya 12 ay kadar sürecek geniş çaplı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Teknoloji devlerine başlatılan soruşturma, markaların antitröst kurallarına uyup uymadıklarının ortaya çıkmasını sağlayacak. Avrupa Komisyonundan Margrethe Vestager isimli yetkili tarafından yapılan açıklamada Apple, Meta ve Google'ın DMA'ya uyum politikalarının, DMA ile gerçekten uyumlu olup olmadığı konusunda şüpheler olduğuna vurgu yapıldı. Soruşturma kapsamında teknoloji şirketlerinin gerçekten DMA'ya uyup uymadıkları anlaşılacak.

Peki soruşturma kapsamında ne gibi suçlamalar var?

Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan duyuruya baktığımızda Google ve Apple'ın uygulama mağazalarının odak noktasına alındığını görüyoruz. Avrupa Komisyonu, Google'ın arama motorunda kendi hizmetlerine "torpil yapıp yapmadığını" da mercek altına almış durumda. Ayrıca Apple'ın iOS işletim sistemindeki internet tarayıcısı seçim ekranı da incelenecek. Apple'ın üçüncü taraf uygulama yüklemesine izin vermeye başlaması ve buna karşılık geliştiricilerden para istenmesi de soruşturulacak.

Meta'ya yönelik suçlamaların başında gelen husus ise reklamlarla ilgili. Avrupa Komisyonu ayrıca Messenger'ın diğer mesajlaşma uygulaması ile uyumlu hâle getirilmesi için de Meta'ya 6 ay daha süre verdiğini açıkladı. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Meta'nın Facebook ve Instagram'daki tüm reklamları ortadan kaldıran abonelik paketinin fiyatının yarı yarıya düşürüleceğinden bahsetmiştik. Avrupa Birliği yetkilileri, bu durumdan da hoşnut değiller gibi görünüyor.

Avrupa Komisyonu: İkna olamadık!

Avrupa Komisyonu yetkilisi Thierry Breton tarafından yapılan açıklamada, teknoloji şirketlerinin DMA ile uyumlu hâle gelebilmek için bazı çalışmalar yaptıkları ancak bu çalışmalardan tam anlamıyla ikna olunamadığı ifade edildi. Breton'a göre soruşturma kapsamında firmaların "öylesine" çözümler ürettikleri tespit edilirse yüklü miktarlarda para cezalarının uygulanması gerekecek.

Soruşturmanın 1 yıl kadar devam edecek olmasının nedeni, taraflar arasında müzakereler gerçekleştirilecek olması. Hatta Avrupa Komisyonu, Apple, Meta ve Google'ın tam olarak neler yapması gerektiği konusunda da bilgilendirme yapacak. Firmaların da anlatılanlar doğrultusunda hareket etmesi gerekecek. Ancak soruşturma kapsamında yine bir sonuca ulaşılamaz ise firmaların yıllık cirolarının yüzde 20'sine kadar cezai işlem uygulanabilecek.