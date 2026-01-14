Tümü Webekno
Instagram, Keşfetinizde Ne Tarz Reels Videosu Çıkacağını Belirlemenizi Sağlayan Özelliği Dünya Çapında Kullanıma Sundu

Instagram, geçen ay duyurduğu, Reels keşfetinizde hangi tür videoları göreceğinizi seçmenizi sağlayan "Senin Algoritman" özelliğini geniş çapta kullanıma sundu. Ancak sadece İngilizce dilinde çıkış yaptı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Instagram, aralık ayında yepyeni bir özellik duyurmuştu. “Senin Algoritman” ismi verilen bu özellik, platformun en çok kullanılan kısmı olan Reels isimli videolara ekleniyordu. Yaptığı şey ise kullanıcıların Reels algoritmalarını kendi ilgi alanlarına göre düzenlemelerini sağlamaktı.

Senin Algoritman özelliği aralık ayında ilk başta sadece ABD’deki kullanıcılar için kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise beklenen hamle yapıldı. Özellik, dünya çapında kullanıma sunulmaya başladı. Ancak sadece İngilizce kullanan kullanıcılar tarafından erişilebiliyor.

Instagram’ı İngilizce kullananlar tarafından erişime açıldı

Senin Algoritman özelliği kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Yani henüz herkese gelmemiş olabilir. Sadece telefonunu İngilizce kullananlarda sunulduğunu belirtelim. Eğer cihazınızı Türkçe kullanıyorsanız özelliği göremeyeceksiniz. İngilizce yaptıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Şirketin ilerleyen dönemde farklı dil destekleri de eklemesi bekleniyor.

Yapay zekâdan güç alan özellik sayesinde Reels keşfetinizde ne göreceğinize siz karar verebileceksiniz. Reels kısmında sağ üst tarafa eklenen yeni bir buton yoluyla kullanıcılar, keşfetlerinde ne tarz Reels videolar görmek istediklerini konu başlıklarıyla seçebilecek. Ayrıca neyi daha az görmek istediğinizi de seçebileceksiniz.

Örneğin yemek videolarını çok seviyorsunuz, müzik videolarını sevmiyorsunuz. Bu kısımdan yemek videolarını seçtikten sonra daha fazla yemek videosu göreceksiniz, müzik videolarını kaldırarak daha az çıkmasını sağlayabileceksiniz. Ayrıca özellik, son zamanlarda neler izlediğinize bakarak sizin ilginizi çekebilecek konu önerileri de yapacak. Algoritması çorbaya dönen kullanıcılar için harika bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz.

