Instagram en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olarak her geçen gün daha da popülerleşirken, uygulamanın story özelliği milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Peki siz story'lerinizi önceden planlayıp, zamanı geldiğinde paylaşabileceğinizi biliyor muydunuz?

Instagram, son yıllarda en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olmayı başardı. Uygulamanın story özelliği ise her gün yaklaşık 400 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Instagram story'leri için içerik yaratmak artık büyük bir pazar haline geldi. Dilimize "hikaye paylaşmak" olarak çevrilen özellik, sadece kişisel amaçlar için değil pazarlama etkinliklerinde de oldukça etkili bir yöntem olarak tercih sebebi oluyor. Hal böyle olunca da story atmak için biraz emek ve zaman harcamak gerekiyor.

Later isimli bir uygulama, hikaye paylaşımı için oldukça zaman harcayan kişilere çok faydalı olacak özellikler sunuyor. Bilgisayarınızdan kontrol edebileceğiniz uygulama, telefonunuz ile senkronize şekilde işliyor. Paylaşacağınız storyleri düzenlemenize, planlamanıza ve hatta zaman ayarı yapabilmenize yardımcı olan bu uygulama, önceden belirteceğiniz zaman dilimi geldiğinde, sizlere paylaşımınızı yapmanızı da hatırlatıyor. Uygulamanın kullanım detaylarını sizin için derledik.

1- İçeriklerinizi Düzene Sokun

Uygulamada yer alan “storyboard tool” bölümü sayesinde eklemek istediğiniz içerikleri sıraya koyabiliyor, görsel olarak planlayabiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmak çok basit. Sadece istediğiniz içeriği sürükleyerek, belirtilen kutucuğun içerisine bırakıyorsunuz. Daha sonra dilerseniz sürüklediğiniz içerikleri bir sıraya göre yerleştirebilir, istediğiniz boyutlarda kesme ve biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

2- Story'lere Yazılar ve Linkler Ekleyin

Story’lerinizin görünürlüğünü artırmak için ekleyeceğiniz yazılar, notlar, hashtag’ler büyük öneme sahip. Hızlıca yapılacak bir paylaşımda, bazen gerekli özen verilemeyebilir. Bu da hem içeriklerinizin etkileşimini azaltır hem de pazarlama ve satış yöntemleri için negatif bir durum yaratır. Uygulama, bilgisayarınızda önceden hazırlayacağınız taslaklar sayesinde, içeriklerinize eklediğiniz yazılar ve diğer gerekli eklentileri, paylaşım zamanı geldiğinde otomatik olarak telefonunuza getiriyor.

3- Story'lerin Paylaşılacağı Zamanı Belirleyin

Hikayelerinizi hazırlama işlemi bittikten sonra artık zamanlama yapabilirsiniz. Düzenleme için kullandığınız “storyboard tool” kutucuğunun sağ üstünde yer alan, “save story (hikayeyi sakla)” butonunun hemen solunda, tarih seçeceğiniz menü yer alıyor. Paylaşım için gerekli hatırlatmanın yapılmasını istediğiniz tarih ve saati buradan kolaylıkla seçebilirsiniz.

Paylaşım zamanınız geldiğinde, uygulama size hatırlatma gönderecek ve hazırlamış olduğunuz tüm içerikleri telefonunuza indirecek. Bu sayede saniyeler içinde, iyi hazırlanmış bir içeriği story olarak paylaşabileceksiniz.

Uygulamanın aynı zamanda detaylı analiz yapan bir kısmı daha bulunuyor. Bu özelliği de aktif hale getirerek, paylaşımlarınızın aldığı etkileşimleri görebilir, hesabınızda oluşan trafiği detaylı biçimde takip edebilirsiniz. Analizler 3 aya kadar olan verileri inceleyip, kullanıcı ile paylaşabiliyor. Ücretli olan bu uygulama, aylık 9 dolardan kullanıcılara sunuluyor.