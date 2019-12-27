Dijital çağda Instagram, artık şirketlerin ve içerik üreticilerinin en sevdiği reklam araçlarından biri. Kullanıcı tabanını büyütmek ve işlerini sağlamlaştırmak isteyen herkes için ulaşılabilir olması, uygulamayı popüler hâle getiriyor. Gelin Instagram takipçilerinizin sayısını artırabileceğiniz 12 ipucuna yakından bakalım.

Milyonlar tarafından kullanılan Instagram uygulaması sayesinde artık her şeye hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün. Tabii bunu yaparken asıl hedefinizin hesabınızı daha çok bilinir hâle getirmek ve yeni takipçiler kazanmak olduğunu göz önüne alırsak sahte takipçileri konunun dışında bırakıyoruz.

Aslında temelde uygulamayı nasıl daha etkili kullanacağınızı bilmeniz, takipçi sayınızı göklere çıkarmaya yetecek. Sizin için derlediğimiz 12 ipucuna gelin beraber bakalım.

1. Daima ilgili olun:

İlk ipucu, yıllardır sosyal medya kullanan herkes için çok da bir anlam ifade etmeyebilir ama aslında oldukça önemli. Hesabınızın büyümesini istiyorsanız daima aktif olmanız gerekiyor. En popüler hashtag kullanımları sizin için çok değerli. Gönderilerinizi ilgili hashtaglerle süslemek, hesabınıza dikkat çekmek için en basit yollardan biri.

2. Gerçek takipçilere yönelin:

Uygulamayı kullanmaya yeni başlıyorsanız takipçi sayınızı artırmak için biraz yardıma ihtiyacınız olabilir. Bu noktada tavsiyemiz bir sosyal medya pazarlama kuruluşundan destek alın ve takipçilerinizin mutlaka gerçek kişiler olmasına dikkat edin.

3. Yaratıcı hashtagler kullanın:

Hesabınızı diğer hesaplardan ayırmak ve benzersiz olmasını sağlamak için biraz da yaratıcı olmanız gerekiyor. Farklı hashtagler kullanmak, sizi diğerlerinden ayırır ve takip etmeye değer bir profil olduğunu anlatmada size fayda sağlar.

4. Açıklamalarınızı anlaşılır şekilde hazırlayın:

Instagram’ın itici gücü şüphesiz ki görseller fakat muhteşem gönderiler hazırlamanın bir yolu da güzel ve anlaşılır açıklamalar. Kısa ve açıklayıcı yazılar, paylaşımınızı rastgele bir görüntü olmaktan çıkarır bir hikâyenin parçası hâline getirir.

5. Profil açıklamanızı sürekli yenileyin:

Profilinizdeki açıklama kısmınız, hesabınızın en belirleyici özelliklerinden biri. Sürekli değişen ve güncellenen bir profil açıklaması sunmanız, dikkat çekici olacak ve merak uyandıracaktır.

6. Hashtagleri gerçek dünyaya taşıyın:

Hesabınızda kullandığınız ve sizinle özdeşleşen hashtagleri çevrimdışı hâle getirmek, tanıtımda büyük rol oynar. Örnek olarak Instagram hashtaglerinizi şirketiniz için kullandığınız kartvizitinize yerleştirebilirsiniz.

7. Ünlü kullanıcılarla etkileşime girin:

Instagram kullanımını meslek hâline getirmiş kişilerle mutlaka etkileşim içerisinde olun. Bu, popülerliğinizi artıracaktır.

8. Her gönderinizi özenle seçin:

Sıradan içerikler üretmekten uzak durun ve her seferinde üzerine düşünerek hareket edin. En iyi Instagram stratejilerinden biri, takipçilerinizin sizinle kolayca ilişkilendirebileceği benzersiz görsel ve içerik üretimleridir.

9. İstemediğiniz etiketlerden kurtulun:

Eminiz ki arkadaşlarınız ya da takipçileriniz tarafından etiketlendiğiniz birçok gönderi olacaktır. Ayarlar kısmından bu seçeneği düzenleyin ve sadece istediğiniz etiketleri profilinize ekleyin.

10. Etiketleri zamanında onaylayın:

Önemli etiketlerinizin zamanını asla kaçırmadan onaylamayı ihmal etmeyin.

11. Konum özelliğinden yararlanın:

Marka bilinci oluşturmak, belirli bir coğrafi konumun ya da demografinin ihtiyaçlarını ve eğilimlerini farkında olmaktan geçer. Arama sayfasındaki yerler sekmesini mutlaka inceleyin ve ilgili gönderilerinize konum eklemekten asla çekinmeyin.

12. Harekete geçirici mesajlarla öne çıkın:

Son olarak her gönderinin bir mesaj içerdiğini unutmamalısınız. Metinlerinizin sonuna ekleyeceğiniz bir bağlantı, sizi görünür kılar ve izleyiciyi mutlaka harekete geçirir.

Instagram hesabınızdaki takipçi sayınızı artırmanıza katkı sağlayacak ipuçlarını paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.