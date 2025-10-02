Tümü Webekno
Instagram'dan Resmî Açıklama: Telefonun Mikrofonundan Bizi Dinliyor mu?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, uzun süredir gündemde olan mikrofonla dinleme iddialarına yanıt verdi.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Instagram Başkanı Adam Mosseri, uzun süredir konuşulan “Instagram kullanıcıları gizlice dinliyor mu?” sorusuna açıklık getirdi. Mosseri, telefon mikrofonlarının reklamlarda kullanılmadığını, hedeflemenin aslında kullanıcıların çevrimiçi etkileşimleri ve reklamverenlerden gelen veriler üzerinden yapıldığını açıkladı.

Meta, yıllardır “konuşmalarımız kaydediliyor mu?” sorusuyla gündeme geliyor. Şirket daha önce de bu iddiaları reddetmiş, mikrofonun reklam hedeflemede kullanılmadığını açıklamıştı. Mosseri ise son paylaşımında aynı noktaya dikkat çekerek mikrofonun gerçekten açık olması durumunda ekranda bir uyarı ışığının görüneceğini ve telefonun pilinin de normalden hızlı tükeneceğini hatırlattı.

Konuşmalar kaydedilmiyor

ı

Meta’nın reklam hedefleme sistemi, reklamverenlerden alınan ziyaretçi verileri ve benzer kullanıcı davranışları üzerinden çalışıyor. Şirket, Aralık ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik politikasıyla birlikte, yapay zekâ ürünleri üzerinden toplanan kullanıcı verilerinin de bu sürece dahil edileceğini duyurdu.

Mosseri, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bazen siz o reklamı, konuşmadan önce zaten görmüş olabilirsiniz ama fark etmemişsinizdir. Hızlıca kaydırıyoruz. Reklamların üzerinden hızlıca geçiyoruz. Bazen farkında olmadan içselleştiriyorsunuz ve bu da sonradan konuşmalarınızı etkileyebiliyor.”

Meta, kullanıcıların mikrofonlarını dinlemediğini bir kez daha vurguluyor fakat önümüzdeki dönemde iş değişiyor; yapay zekâ destekli sistemler sayesinde toplanacak veriler reklam hedeflemede çok daha etkili hale gelecek gibi görünüyor.

Instagram

