Instagram ve Messenger’a Yeni Mesajlaşma Özellikleri Geldi

Instagram’da mesajlara gelen yeniliklerin bir kısmı bugün itibarıyla aktif hale geldi. Bunlara yeni diziler ve seriler de eşlik ediyor.

Facebook, son dönemde özellikle Instagram ve Facebook Messenger uygulamalarına özel bir ilgi gösteriyor. Kullanıcıların en çok zaman geçirdiği platformlardan ikisi olan Instagram ve Messenger’a yeni özellikler geliyor.

Bunlardan ilki, artık kullanıcılara açılan Watch Together yani Birlikte İzle seçeneği. Bu özelliği kullanarak bir kişi IGTV, Reels, TV dizileri, filmleri ve popüler videoları gerçek zamanlı video sohbet ile birlikte izleyebilecek.

Yeni diziler geliyor

Facebook yönetimi yeni özelliklerin daha çok kullanılması amacıyla yeni yapımlarını duyurdu. Firma, iki yeni dizi olan Post Malone’s Celebrity World Pong League ve Here for It With Avani Gregg’i de bu vesileyle açıklamış oldu.

Bu dizileri diğer insanlarla birlikte izlemek için yapılması gerekenler ise oldukça basit. Bir mesaj odası oluşturduktan ya da video sohbet başlattıktan sonra, ekranın sağ alt köşesindeki medya düğmesine basmak; sonrasında da TV ve Filmler seçeneğine dokunmak gerekiyor. Messenger uygulamasında ise Birlikte izle özelliğini seçtikten sonra TV ve Filmler seçeneğini belirlemek gerekiyor. Burada pek çok farklı yapım yer alıyor.

Bir diğer yeni özellik ise sohbet temaları. Böylece kullanıcılar, yaptıkları sohbetleri daha da özel hale getirebiliyor. Ayrıca uygulamaya, K-Pop’un popüler gruplarından BTS’nin üyelerinden esinlenilmiş TinyTAN özel sohbet teması geliyor.

Mesajlar bir süre sonra yok olabilecek

Üçüncü özellik ise vanish modu. Bu mod yakında gelecek ve görülmüş mesajların bir süre sonra kaybolmasını mümkün kılacak. Böylece sohbette spontane olarak gönderilmiş mesajlar, GIF dosyaları ya da diğer görsellerin boşuna sohbette yer kaplamasının da önüne geçilecek. Bunu yapmak için ise sadece var olan sohbeti yana kaydırmak yeterli olacak.

Bu özellik şu anda ABD’de ve bazı belli ülkelerde Messenger kullanıcılarına sunulmuş durumda. Daha sonra da her iki platformda da diğer kullanıcılara açılacak. Ayrıca kullanıcılar her iki platforma gelen mesajları da tek bir yerden cevaplayabilecek. Peki sizce Facebook, yeni değişikliklerden istediği verimi alabilecek mi?