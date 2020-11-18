Instagram'ın özellikle içerik üreticiler tarafından fazlasıyla kullanılması muhtemel özelliği Guides, Türkiye'de kullanıma sunuldu. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, takipçileri için rehberler ve öneriler hazırlayabilecek.

Kısa süre önce anahtar kelimeyle gönderi arama özelliğini test etmeye başlayan Instagram, Türkçeye “kılavuzlar/rehberler” olarak çevirebileceğimiz Guides özelliğini tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de kullanıma sundu.

Daha çok içerik üreticiler tarafından tercih edileceği düşünülen Guides özelliği, tüm kullanıcıların erişimine açık olacak ve kullanıcılar, en sevdikleri yerleri, ürünleri ya da gönderileri Guides sekmesinde takipçileriyle paylaşarak öneride bulunabilecekler.

Instagram, Guides ile içerik üreticilere destek olmayı amaçlıyor

Guides özelliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Instagram, içerik üreticilerin Instagram topluluğu için çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu ve Guides ile içerik üreticilere destek olmayı amaçladığını belirtiyor.

Guides’in kullanıcılara ve özellikle içerik üreticilere iki önemli faydası bulunuyor. Kullanıcılar, takip ettikleri bir kişinin hazırlamış olduğu rehberi ziyaret ederek önerilerini keşfedebilecek. İçerik üreticiler ise takipçileri için faydalı olacağını düşündükleri rehberler hazırlayabilecekler. Ancak Guides özelliği ile tüm kullanıcıların rehberler hazırlayabileceğini bir kez daha hatırlatalım.

Kullanıcıların Instagram profillerinde; tıpkı Reels, IGTV ve etiketlenen gönderiler gibi ayrı bir sekmede yer alacak olan rehberler, hikayeler ya da direkt mesaj üzerinden paylaşılabilecek. Ayrıca ürünler ile ilgili rehberler Instagram Alışveriş sekmesinde de yer alabilecek.