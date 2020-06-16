Almanya merkezli Algorithm Watch isimli bir kurum, Instagram algoritmaları üzerinde yeni bir çalışma yaptı. Araştırma kapsamında platformun yarı çıplaklık içeren paylaşımları ön plana çıkardığı sonucuna ulaşan kurum, Instagram'ı kızdırdı. Bir Instagram yetkilisi, yapılan araştırmanın hatalı olduğunu söyledi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, milyonlarca kullanıcıya aktif olarak hizmet veriyor. Kısa süre önce yapılan bir araştırmaysa Instagram'ın çıplaklık konusunda ilginç bir taktik uyguladığını ortaya koyuyor; Instagram yetkilileri araştırmanın sonuçlarını kesinlikle reddediyor olsa da...

Instagram, katı topluluk kurallarına sahip olan bir mecra. Özellikle de çıplaklık konusunda çok keskin çizgilere sahip olan Instagram, "yarı çıplaklık" konusunda ise tam tersi bir tavır sergiliyor olabilir. Çünkü kar amacı gütmeyen bir kurum tarafından yapılan yeni bir araştırma, yarı çıplaklık içeren paylaşımların kullanıcıların ana sayfalarında diğer paylaşımlara göre daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor.

Instagram ana sayfasında yarı çıplaklık içeren görüntüler, diğer görüntülere oranla daha çok görünüyor

Almanya merkezli Algorithm Watch isimli bir kurum, Instagram algoritmalarının nasıl çalıştığını görebilmek için bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında 26 gönüllü kullanıcı ve 37 içerik oluşturucudan veri toplamaya başlayan kurum, Instagram algoritmasındaki garip bir durumu tespit etti. Toplanan veriler, araştırmaya dahil olan kişilerin Instagram ana sayfalarında yarı çıplaklık içeren paylaşımları daha sık gördüğü sonucunu ortaya koydu.

Algorithm Watch, araştırmaya dahil olan kişilerin internet tarayıcılarına bir eklenti yükledi. Bu eklenti, belirli zaman aralıklarında kullanıcıların Instagram hesaplarına erişiyor ve ana sayfada yer alan içerikleri inceliyordu. Araştırma ekibi; içerik üretici hesapların ana sayfalarında yüzde 21, günlük Instagram kullanıcılarının ana sayfalarında ise yüzde 30 oranında yarı çıplaklık içeren paylaşımlara denk geldiklerini tespit ettiler.

Elde ettikleri verileri biraz daha detaylandıran Algorithm Watch, bu kez daha ilginç bir sonuca ulaştı. Araştırmaya dahil olan gönüllü Instagram kullanıcılarının ana sayfalarında yarı çıplak bir kadın görme ihtimali diğer gönderilere oranla yüzde 54, yarı çıplak bir erkek görme ihtimali ise yüzde 28 daha fazla olduğu belirlendi. Algorithm Watch, Instagram'ın yarı çıplak kadın ve erkeklere ait paylaşımları neden ön plana çıkardığını anlamanın mümkün olmadığını, bunu sadece Instagram ve Facebook'un bilebileceğini ifade ediyor.

Instagram'dan çıplaklık 'iddialarıyla' ilgili açıklama

Yapılan araştırmanın ardından bir Instagram sözcüsü harekete geçti ve Algorithm Watch ile görüştü. Konuyla ilgili açıklamalarında Instagram'ın yarı çıplaklık içeren görselleri ön plana çıkarmadığını ifade eden sözcü, araştırmanın çok kısıtlı bir kitle ile yapıldığını ve bunun yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söylüyor. Sözcüye göre Instagram, ana sayfadaki paylaşım kriterini mayo ya da bikiniler üzerinden değil, kullanıcıların ilgi alanlarına göre belirliyor.