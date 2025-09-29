Tümü Webekno
Instagram'ın Tasarımına Büyük Değişiklikler Geliyor: İşte Yeni Tasarımı

Instagram, yeni bir tasarım test etmeye başladı. Artık DM'lerin aşağıya taşındığını ve Reels sekmesinin daha öne çekildiğini göreceğiz.

Instagram'ın Tasarımına Büyük Değişiklikler Geliyor: İşte Yeni Tasarımı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, uzun bir süredir aynı tasarıma sahipti. Uygulamanın alt tarafında sekmeler ana sayfa, keşfet, gönderi ekleme, reels ve profil şeklinde sıralanıyordu. DM’ler ise sağ üst bölümdeydi.

Şimdi ise şirketin bu tasarımda büyük değişiklikler planladığı ortaya çıktı. Hindistan ve Güney Kore’de başlayan testlerde, Reels sekmesinin daha öne çıkarılacağı, alt kısmın düzeninin değişeceği ve DM’lerin farklı bir yere taşınacağı görüldü.

Yakında Instagram’ın yeni tasarımı böyle olabilir:

ins1

Gelen ekran görüntüsüne baktığımızda artık DM’lerin (mesajlar) sağ üstte yer almadığını, alt kısımda ortaya yerleştirildiğini görüyoruz. Artık sağ üstte yalnızca kalp simgesiyle sunulan bildirimler bölümü yer alıyor. Hikâyeler de üst kısımda aynı şekilde yer almaya devam ediyor.

Alt taraftaki diğer sekmeler de değişmiş durumda. Ana sayfa bölümü tabii ki yerinde duruyor. Ancak Reels sekmesi, keşfet ile yer değiştirerek ana sayfanın hemen yanına ikinci sıraya yerleştirilmiş. Keşfet ise profilin yanına taşınmış Şirket, bu hamlesiyle Reels videoları daha çok öne çıkarmayı hedefliyor. Reels’ın en popüler özellik olduğunu düşünürsek bu değişikliği normal karşılayabiliriz. Ancak DM’lerin aşağıya taşınmasına alışmamız biraz zaman alacak.

Instagram’ın yeni tasarımı ilk olarak aslında yakın zamanda yayımlanan iPad uygulamasında görülmüştü. Şimdi ise şirket mobilde testlere başladı. Testler bir süre devam edecek. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak yakında olabilir.

Instagram

