Instagram’daki Erkek Bedeni İmajı Araştırıldı

Instagram’daki erkek paylaşımları hakkında yeni bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Instagram’da paylaşım yapan erkeklerin paylaşımlarının büyük bir kısmını düşük yağ ve yüksek kas oranına sahip erkekler tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Bir bilim dergisi olan Cyberpsychology, Behaviour ve Social Networking’de bu hafta, erkeklerin Instagram’da paylaştıkları fotoğraflar hakkında yapılan bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırma sonucunda Instagram'da paylaşılan erkek fotoğraflarının çoğunlukla 'kaslı erkeklere' ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi ve ABD’deki Virginia Commonwealth Üniversitesi’nden araştırmacıların “Instagram’daki Erkek Bedeni İmajı” ismini verdikleri çalışmada, Instagram’da paylaşım yapan erkeklerin paylaşımları, vücutlarının kas ve yağ oranlarına göre gruplandı.

Instagram'daki erkek fotoğraflarının çoğunluğunu kaslı erkeklerin paylaşımları oluşturuyor

Yapılan araştırmaya göre Instagram’daki erkek paylaşımlarının yüzde 62’sini düşük yağ oranına sahip erkeklerin paylaşımları oluşturuyor. Bu paylaşımların yüzde 41’i ise yüksek kas oranına sahip erkeklerin paylaşımlarından oluşuyor ve geri kalan kısmı da düşük yağ ve düşük kas oranına sahip erkekler tarafından paylaşımlardan oluşuyor.

Çalışmada, egzersiz yapılırken çekilen fotoğraf ve videoların Instagram’da en fazla paylaşılan şeyler olduğu belirlendi. Araştırmacılar, beğeni ve yorum sayılarının da vücut kompozisyonu ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu belirlediler. Beğeni ve yorumların sayısı, kas oranı artıp ve yağ oranı düştükçe artma eğilimi gösteriyor.

Instagram paylaşımları depresyon ve yemek bozukluğuna neden olabilir

Araştırmacılardan Brenda K.Wiederhold, araştırmanın sonuçlarının pozitif tarafta obeziteye karşı yürütülecek mücadele için yardımcı olabileceğini bu nedenle erkekleri daha sağlıklı bir yaşama yönlendirebileceğini söyledi. Wiederhold, negatif tarafta ise bu paylaşımlar nedeniyle kullanıcıların vücut memnuniyetsizliğine, depresyona ve yeme bozukluklarına yakalanabileceklerini söylüyor.

Instagram’daki erkeklerin paylaşımları hakkında çalışma yapan bilim insanları, çalışmalarının ortaya çıkardığı sonuçların sosyal medyada tasvir edilen yanlış gerçeklik algısı hakkında insanların eğitilmesi konusunda kullanılabileceğini söylüyorlar.