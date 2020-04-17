Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulamalarından bir tanesi olan Instagram’a katılan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Sevilen Hollywood yıldızı Johnny Deep de yıllar sonra açtığı hesabıyla hayranlarını selamlamasının ardından kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaştı.

Özellikle Karayip Korsanları serisiyle tanınan ve çok sevilen oyuncu Johnny Depp, Instagram'a katılan ünlüler arasına girdi. 56 yaşındaki yıldız, hesabı açmasının hemen ardından ilk paylaşımını yaptı. Mumlarla çevrili bir yerde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Johnny Depp, takipçilerini selamladı.

Aktörün hayranları kullanıcı isminin alınmış olmasından dolayı Johnny Depp’in bir süredir Instagram’a katılmış olmasından şüpheleniyordu ve şüpheler böylece doğruluk kazanmış oldu. Kullanıcıyı belirli aralıklarla takip eden hayran kitlesi, bir süredir yıldız oyuncudan gelecek paylaşım haberini bekliyordu. Takipçilerin bu hesabın oyuncuya ait olduğunu düşünmekte haklı olduklarını kanıtladıkları yorumları da gecikmedi.

Bazıları bir milyondan fazla takipçiye sahip olmak üzere sevilen oyuncu adına açılmış birçok hayran hesabı olduğunu da hatırlatalım. Johnny Depp tarafından kullanılan resmi hesap da sadece saatler içinde 1 milyon takipçiye ulaşmış durumda. Oyuncunun güncel takipçi sayısı her dakika artmaya devam ederken aktörün hâlihazırda takip etiği 74 kişi mevcut.

Yeni içerikler merak konusu:

Yaptığı paylaşımda hayranları için yeni bir şeyler çekeceğinin sinyallerini veren Depp’in ilerleyen günlerdeki yeni paylaşımların sanatsal mı, müzikle ilgili içerikler mi, yoksa güncel fotoğraflardan mı oluşacağı oldukça merak ediliyor. Oyuncunun Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.