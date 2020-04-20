Intel, yeni nesil işlemcileriyle dizüstü bilgisayarlarda popülaritesi artan AMD'ye karşılık vermeye hazır görünüyor. Intel'in güçlü bir performans vadeden 10. nesil işlemcilerinin benchmark sonuçları sızdırıldı.

Intel'in Comet Lake-S adlı 10. nesil masaüstü işlemcilerine ait benchmark sonuçları sızdırıldı. Sonuçların bazıları, 8 çekirdekli Core i7-10700K ve 6 çekirdekli Core i5-10600K’ya ait. Bu işlemcilerin her ikisi de aylardır piyasada bulunan ve performanslarıyla büyük beğeni toplayan 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 ve 6 çekirdekli AMD Ryzen 5’e karşı piyasaya sürülecek.

6 çekirdekli Core i5-10600K’ye ek olarak işlemciler arasında Core i5-10600KF de bulunuyor. KF modeli; Core i5-10600K ile aynı yongayla karşımıza çıkıyor ancak farklı olarak devre dışı bırakılmış bir iGPU ile birlikte geliyor. Intel Core i7-10700K, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı içeriyor. İşlemci, 16 MB toplam önbellek ve 125 W TDP'ye sahip. Tek çekirdekli işlemcide 100 MHz daha hızlı olacak yonga, diğer tarafta 500 dolardan fazla bir fiyata sahip olan Core i9-9900K'den 100 MHz daha yavaş olacak.

Intel'in 10. nesil işlemcileri, AMD'ye meydan okuyor:

Intel Core i7-10600K ise 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı içeriyor. 12 MB toplam önbellek ve 12 W TDP'ye sahip yonga, 8. nesil Core i7-8700K’den daha hızlı olarak öne çıkıyor. Core i5’in fiyatınınsa 220 ila 270 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor. Her iki yonganın fiyatlandırmasına bakarsak Core i7-10700K doğrudan AMD Ryzen 7 3800X ile rekabet ederken Core i5-10600K ise AMD Ryzen 5 3600X ile yarışacak. Her iki işlemci de aynı çekirdek ve iş parçacığı sayılarına sahip.

Geekbench v4 Tek Çekirdekli CPU Testleri:

Intel Core i9-10900KF: 6.287 puan

6.287 puan Intel Core i7-10700K: 6.018 puan

6.018 puan Intel Core i5-10600K: 6.081 puan

6.081 puan Intel Core i5-10600KF: 6.070 puan

6.070 puan AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 5.800 puan

Yaklaşık 5.800 puan AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 5.700 puan

Yaklaşık 5.700 puan AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 5.700 puan

Yaklaşık 5.700 puan AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 5.500 puan

Geekbench v4 Çoklu Çekirdek CPU Testleri:

Intel Core i9-10900KF: 39.103 puan

39.103 puan AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 35.000 puan

Yaklaşık 35.000 puan Intel Core i7-10700K: 34.221 puan

34.221 puan AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 34.000 puan

Yaklaşık 34.000 puan Intel Core i5-10600K: 28.673 puan

28.673 puan Intel Core i5-10600KF: 28.541 puan

28.541 puan AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 28.400 puan

Yaklaşık 28.400 puan AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 27.600 puan

Intel'in 10. nesil masaüstü işlemcilerinin artıları:

Daha yüksek tek iş parçacıklı performans

Daha yüksek çalışma hızları

Daha iyi overclock özellikleri

SSD desteği

AMD CPU'lardan daha soğuk çalışma

AMD'nin 3. nesil Ryzen masaüstü işlemcilerinin artıları: