ASUS’un Intel Comet Lake-S Uyumlu Anakartları Ortaya Çıktı

Intel'in donanım ortaklarından ASUS'un 10. nesil Intel Comet Lake-S işlemcileriyle uyumlu anakart modelleri çevrimiçi ortamda ortaya çıktı. Önümüzdeki mayıs ayında satışa sunulması beklenen anakartların teknik özelliklerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Intel’in 10. nesil Comet Lake-S işlemcilerinin piyasaya sürülmesine artık kısa bir zaman kaldı. İşlemcilerin çıkışının yaklaşmasıyla birlikte firmaların uyumlu anakartları da tek tek gün yüzüne çıkıyor. Son olarak sektörün önde gelen firmalarından ASUS’un Intel 10. nesil Comet Lake-S uyumlu anakartları bir internet sitesinde görüldü.

Çok sayıda anakartla Intel’in donanım ortaklarından olan ASUS’un sızdırılan Z490 serisi anakartları, toplamda 3 farklı modelden oluşuyor. Bu modeller sırasıyla Prime Z490-A, Prime Z490-P ve Prime Z490M-Plus olarak adlandırılmış durumda. Gelin bu anakartların özelliklerini biraz daha yakından inceleyelim.

Yeni ASUS Prime Z490 serisi:

Çevrimiçi ortamda yayınlanan üç anakarttan tepe modeli olan Prime Z490-A’dan başlayacak olursak anakart; 14 veya 16 fazlı güç dağıtımı tasarımına ek olarak 3 PCI Express 3.0x16 yuvasını, 2 adet M.2 yuvasını ve 6 adet SATA III bağlantı noktasını bünyesinde barındırıyor. LGA1200 soket yapısının korunduğu anakartta ayrıca 128 GB’a kadar destekli 4 adet RAM yuvası da bulunuyor.

Bir diğer model olan Prime Z490-P’ye geldiğimizde 4 adet SATA III bağlantı noktasıyla A modeline kıyasla daha az SATA III bağlantısı bizleri karşılıyor. Buna ek olarak 12 fazlı güç dağıtımıyla birlikte aynı şekilde 128 GB’a kadar destekli 4 adet RAM yuvası da Z490-P modelinde yer alıyor.

ASUS ROG Maximus ve ROG Strix serisi de ortaya çıktı:

İlginç bir şekilde ASUS, geçtiğimiz günlerde Z490 TUF Gaming ürününü yanlışlıkla gün yüzüne çıkarmıştı. İddialara göre bu model, Prime Z490-A’ya ek olarak 2 adet PCle 3.0x16 yuvası, 2 adet M.2 yuvası ve yerleşik Wi-Fi bağlantısı sunuyor.

Prime ve TUF Gaming serilerine ek olaraksa firma, yeni nesil ROG Strix Z490 ve ROG Maximus XII anakartlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modellerin arasından ROG Strix Z490-I’in HDMI 2.0b desteğine sahip olması dikkat çekiyor.

Intel’in 10. nesil Comet Lake-S işlemcileri henüz masaüstü cihazlar için piyasaya sürülmese de yakın bir zamanda satışların başlaması bekleniyor. Bununla doğru orantılı olarak ASUS'un yeni Z490 serisine ait anakartlarının da önümüzdeki mayıs ayı içerisinde satışa sunulacağını söyleyebiliriz.