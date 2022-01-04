Intel, geçtiğimiz Ekim ayında şu ana kadar ki en güçlü işlemcisi 12. nesil Alder Lake’i masaüstü bilgisayarlar için piyasaya sürmüştü. Şimdi ise teknoloji devi, hem dizüstü hem de masaüstü için 12. nesil işlemcilerini tanıttı.

Intel’in 12. nesil Alder Lake işlemcileri, 2021 yılının Ekim ayında kamuoyuna duyurulmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında masaüstü bilgisayarlar için işlemci piyasaya sürülmüştü. Intel 12. nesil Alder Lake işlemciler, şu anda piyasadaki en güçlü işlemciler. Bugün başlayan CES konferansında bu işlemcinin dizüstü bilgisayarlara da geleceği duyuruldu. Teknoloji devi bunun yanında masaüstü için de 22 yeni 12. nesil işlemci duyurdu.

Intel’in en güçlü oyun işlemcisinin özelliklerine geçeceğiz ancak öncesinde Intel’in dizüstü bilgisayar pazarına bu işlemciyi getirmekte biraz geç kaldığını da belirtmek gerek. AMD’nin Ryzen ve Apple’ın M1 işlemcileri çoktan dizüstü bilgisayarlara gelmişti. Intel en azından geç de olsa doğru adımı diyebiliriz.

Dizüstü bilgisayarlar için Intel 12. nesil işlemciler duyuruldu:

Masaüstünün ardından dizüstü bilgisayarlara da gelen 12. nesil işlemciler, performans geliştirmelerine ek olarak Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, PCIe 4.0 ve en son bellek standartları desteği dahil olmak üzere 4,800 MHz'e kadar DDR5 bellek ve 5,200 MHz'e kadar LPDDR5 desteği gibi çeşitli başka iyileştirmelerle birlikte geliyor. Intel, Core i9-12900HK'nin selefi Core i9-11980HK'ye göre %28'e kadar daha hızlı oyun deneyimi sunacağını söylüyor.

Bu benchmark testleri Intel’e ait olduğu için şu an net olarak bir şey söylemek biraz zor ancak bu işlemciye sahip dizüstü bilgisayarlar piyasaya sürüldüğünde asıl benchmark testlerini görebiliriz. Intel’in dediğine göre H serisi Alder Lake’e sahip dizüstü bilgisayarlar 2022’nin ilk yarısında piyasaya sürülecek.

Masaüstü bilgisayarlar için 22 yeni 12. nesil işlemci duyuruldu:

Intel için oldukça hareketli geçen CES 2022'de masaüstü bilgisayarlar için de yeni işlemciler karşımıza çıktı. 22 farklı modelle teknoloji meraklılarını heyecanlandıran Intel, 489 dolar seviyesindeki Core i9-12900'den 42 dolarlık Celeron G6900'e uzanan 22 yeni işlemci tanıttı. yüksek performans isteyenlerden daha düşük güç ile daha düşük fiyat peşinde olanlara kadar her türden kullanıma hitap ediyor.