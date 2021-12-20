Intel'den Çip Krizinin Biteceği Tarih Hakkında Yeni Açıklama

Intel CEO'su Pat Gelsinger, Nikkei Asia'ya verdiği röportajda çip krizinin 2023'e kadar kolay bir şekilde ortadan kalkmasını beklemediğini açıkladı. Bu da özellikle halihazırda döviz kuruyla mücadele eden bizler için, stok azlığından da etkilenen daha yüksek fiyatlar konusunda bir uyarı niteliğindeydi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar arasında günümüzü en fazla etkileyenlerden biri olan çip krizi, ne yazık ki yakın bir zamanda bitecek gibi görünmüyor. Omicron varyantıyla birlikte şimdiden bazı dev şirketler yeniden uzaktan çalışma kararı almaya başlamışken, çip krizinin daha da uzayacağı ihtimali giderek artıyor.

Bu konuyu bir ihtimalden çıkarıp kesinliğe kavuşturan açıklamaysa Intel CEO’su Pat Gelsinger’den geldi. Nikkei Asia ile röportaj yapan Gelsinger, çip krizinin 2023 yılından önce kolay bir şekilde ortadan kalkmasını beklemediğini açıkladı. Bu da bizler için zaten döviz kuruyla fiyatları sürekli artmakta olan teknolojik aletlerimize daha da bebek gibi bakmamız gerektiği anlamına geliyor.

Çip krizi tahminleri yön değiştiriyor

Geçtiğimiz aylar boyunca birçok teknoloji şirketinin CEO’su, 2022 yılı için çip krizi ve tedarik konusundaki tahminlerini paylaştı. Bu tahminler, sorunların bir nebze çözüleceği yönünde olsa da bir anda ortaya çıkan Omicron varyantı, tahminlerin sıfırlanmasına neden olmuş gibi duruyor. Öte yandan başka bir cephede de kötü haberler var.

Dünyanın en büyük iki ülkesi olan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, ticaret savaşını sürdürüyorlar. Çin – Tayvan ve Rusya – Ukrayna arasında yaşanan gerginlik de ticareti olumsuz etkilemeye devam ederken çip kriziyle birleşik bir şekilde tedarikin zorlaşması pek de uzak gelecek gibi gözükmüyor.

Çip krizine yönelik olumlu olmamızı sağlayacak etmenler de bulunmuyor değil. Krizin en büyük nedeni olan büyük kısıtlamalar, artık pek de olmayacak gibi duruyor. Bu konuda çip üretiminin fazlasıyla aktif olduğu Malezya’nın Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı, yaptığı açıklamada artık geniş kapsamlı kısıtlamalar yapmayacaklarını ifade etmişti.

Yine de halihazırda bekleyen alıcılar ve listelendiği anda biten stokları düşünürsek, bu açığın kapatılması ve fazlasının sunulması için önümüzde büyük ve zorlu bir yol var.