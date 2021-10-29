Uzun bir süredir beklenen ve sızıntılarla birlikte beklentisi daha da artan 12. nesil Intel Alder Lake, DDR5 ve PCIe 5.0 desteği, 5.2GHz'e varan hız özelliğiyle nihayet duyuruldu.

Apple’ın M1 Pro ve M1 Max’ı piyasaya sürerek M1 işlemcisini güçlendirmesinin ardından daha çok beklenen Intel 12. nesil işlemcisi nihayet duyuruldu. CES 2021 kapsamında tanıtılan ve artık piyasaya sürülen Alder Lake 12. nesil işlemcide, dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak bilinen Core i9-12900K yer alıyor.

16 çekirdek olarak sunulan işlemci, Intel UHD Graphics 770 dahili grafik birimine de sahip. Alder Lake, Turbo Boost Max 3.0 ile 5,2 GHz hıza çıkabiliyor ve 11. nesile oranla kendi sınıfında yüzde 19’luk bir performans artışı vaat ediyor. 12. nesilde 16 çekirdekli Core i9-12900KF, 12 çekirdekli i7-12700K, 12 çekirdekli i7-12700KF, 10 çekirdekli i5-12600K ve 10 çekirdekli i5-12600KF modelleri de aktif olarak yer alıyor.

4 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak

4 Kasım tarihinden itibaren piyasaya sürülecek olan Intel 12. nesil Alder Lake işlemcisinin Z690 anakart modelleri ve DDR5 bellekleri de satışa çıkmaya başlayacak. Farklı modelleri barındıran Alder Lake’da, Intel Core i9-12900K en iyi oyuncu işlemcisi olarak tanımlanıyor. 8 performans ve 8 verimlilik çekirdeği barındıran işlemcide 24 izlek birimi yer alıyor. Verimlilik çekirdekleri 3.9GHz, performans çekirdekleri de 5.2GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Turbo ile enerji değeri 241W oluyor. Intel Core i9-12900K işlemcisi 589 dolar fiyat etiketine sahipken, grafik birimi olmayan Intel Core i9-12900KF ise 564 dolar seviyesinde.

8+4 formatında olan Intel Core i7-12700K işlemcisinde ise Turbo enerji değeri 190W olurken yine UHD 770 grafik birimi yer alıyor. 409 dolar olan işlemcinin grafik birimi olmayan versiyonu 384 dolar olacak. Bir diğer model Intel Core i5-12600K işlemcisi, 6+4 formatıyla seride yer alıyor. Taban hızları en yüksek olan bu işlemcide 150W turbo gücü yer alıyor. 289 dolar olan fiyatı, grafik olmayanda 264 dolar seviyesine iniyor.