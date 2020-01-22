Özellikle bilgisayar işlemcileri denildiğinde akla gelen ilk üreticilerden bir tanesi olan Intel’in, 2020 yılının ikinci yarısında önemli bir indirim yapmayı planladığı söyleniyor. Intel’in bu hamlesinin sebebiyse AMD ile olan yarışında rekabetçi kalabilmek olduğu düşünülüyor.

DigiTimes’ta yer alan habere göre Intel, 2020’nin ikinci yarısına girerken CPU’larında büyük bir indirimi duyurmayı planlıyor. Intel’in böyle bir hamle yapmasının sebebiyse AMD’nin gelecek Zen 3 temelli CPU’larına karşı market üstünlüğünü korumak olarak gösterildi.

Tabii bu, Intel’in tüm CPU’larının fiyat indirimine kavuşacağı anlamına gelmiyor. Haberin içeriğinde de Intel’in tüm CPU segmentlerinin mi yoksa sadece bir segmentinin mi bu indirime sahip olacağı bilgisi net olarak yer almıyor. Intel, halihazırda PC HEDT CPU’ları için indirime gitmiş, ayrıca Xeon W, 9. nesil ana akım masaüstü işlemcileri, 2. nesil Xeon Scalable Family işlemcileri için indirimi duyurmuştu.

Intel vs. AMD

Intel’in çıkacak olan 10.nesil işlemcileri, yongaya biraz daha çekirdek ekleyecek ve saat hızını biraz daha artıracak. Tabii bunlar da daha yüksek güç tüketimi ve daha yüksek sıcaklıkları beraberinde getirecek. Şirketin 10.nesil Comet Lake-S ailesine ait yongaların, önümüzdeki aylarda çıkış yapması bekleniyor.

Comet Lake-S masaüstü CPU’ların, selefiyle benzer fiyatlarda çıkış yapması beklenirken Intel’in finansal gücü sayesinde iki kez fiyat indirimi yaparak masaüstü PC segmentinde rekabetçi olacağı düşünülüyor.

Intel’in CPU’larının yeni 400 serisi anakartlar temelinde oluşturulmuş olduğu, buna LGA 1200 soketindeki kilitsiz K serisi SKU’ların destekleneceği amiral gemisi Z490’ın da dahil olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca ikinci bir ihtimal olarak 2020’nin ikinci yarısında çıkacağı düşünülen yeni nesil 14 nm Cooper Lake-SP ve 10 nm Ice Lake-SP yongaların da indirim alabileceği düşünülüyor.

AMD kanadına bakıldığındaysa Intel’in sadece yapacağı indirimlerle rekabetçi kalabilmesi oldukça zor gözüküyor. AMD, 2020’nin ikinci yarısında Zen 3 çekirdek mimarisi temelli Ryzen ve EPYC işlemcilerini duyuracak. Şirket getireceği yeni mimarisiyle birlikte önemli bir IPC kazanımı, daha yüksek saat hızı ve daha yüksek çekirdek sayısı vadedecek. Tüm bunlar ve henüz ortaya çıkmamış olan yeni özellikler ve bu özelliklerin Intel’in üzerinde büyük bir baskı oluşturması bekleniyor.

AMD’nin Zen 2 temelli işlemcileri, “kendin yap” pazarında Intel’i geride bırakmayı başarmıştı. Intel’in önemli performans ve verimlilik yükseltmeleri yapmaması durumunda Zen 3’ün de benzer bir başarıya imza atacağı düşünülüyor.