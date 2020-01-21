Intel Core i9-10980HK İşlemcisinin Performans Test Sonuçları

Intel'in CES 2020'de duyurduğu, 5 GHz hıza çıkabilecek olan işlemcisi Intel Core i9-10980HK ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Geekbench sitesinde yer alan performans testi bilgileri, işlemcinin gücünü bir kez daha gösterdi.

Intel, CES 2020’de 5 GHz hıza ulaşabilen 10. nesil Comet Lake-H işlemcilerin kullanılacağı dizüstü bilgisayarların yakında satışa çıkacağını duyurmuştu. Teknoloji meraklıları bu bilgisayarların ne kadar hızlı olabileceğini düşünürken işlemciler hakkında bazı donanım özellikleri ortaya çıktı. Geekbench’in sağladığı bu bilgiler bu işlemcilerin gücüne dair fikir üretmemizi sağlıyor.

Intel’in Core i9-10980HK işlemcisine ait olduğu iddia edilen 3 adet özellik listesi ortaya çıktı. Intel, henüz Comet Lake-H serisinin özellikleri ve model isimleri hakkında bir açıklama yapmadı ancak şirket, işlemcilerin 16 iş parçacıklı ve 8 çekirdekli olarak piyasaya çıkacağını bildirdi. Şirketin i7 serisinde 5 GHz hız elde etmiş olmasından sonra bu serinin daha yüksek hızlarla gelmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan test sonuçları, işlemcilerin 5 GHz'in altında kaldığını gösteriyor:

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre Intel Core i9-10980HK; 3,1 GHz sabit hıza sahip, 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı, hızı 5 GHz’e kadar çıkarılabilen bir işlemci olacak ancak yeni ortaya çıkan test sonuçlarına göre işlemcinin çıkarılabileceği maksimum hız 4,38 GHz, 4,92 GHz ya da 4,98 GHz olacak. Ayrıca yine Geekbench'teki bilgilere göre işlemciler, 16 MB L3 ve 256 KB L2 önbelleğe sahip olacak.

Comet Lake-H serisinin ulaşabileceği maksimum hızı tabii ki soğutma sistemleri belirleyecek. Sitede belirtilen rakamların elde edildiği testlerde kullanılan bilgisayarların yeterli soğutmaya sahip olmaması yüksek bir ihtimal. Belki bu testler sırasında 5 GHz ya da ötesine ulaşamamış olan işlemci, uygun bir bilgisayar kurulumuyla birlikte daha yüksek hızlara çıkabilir.

İşte işlemcinin elde edebileceği hıza dair sonuçlar:

Core i9-10980HK 3,1 GHz’den 4,98 GHz’e: 5.458 (tek çekirdek), 31.661 (çoklu çekirdek)

Core i9-10980HK 3,1 GHz’den 4,92 GHz’e: 5.531 (tek çekirdek), 31.470 (çoklu çekirdek)

Core i9-10980HK 3,1 GHz’den 4,38 GHz’e: 5.490 (tek çekirdek), 31.738 (çoklu çekirdek)

Yukarıdaki tablodan da görebileceğiniz gibi puanlar birbirine oldukça yakın. Elde edilen maksimum puanlara bakarsak Core i9-10980HK tekli çekirdekte en fazla 5.531 ve çoklu çekirdekte en fazla 31.738 puana ulaşmış. Aşağıdaki görseldeki bilgilerle işlemcinin puanlarını diğer güçlü işlemcilerle karşılaştırabilirsiniz.