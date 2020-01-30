Intel, Katlanabilir Ekranlı Bir Telefon Patenti Aldı

Intel, yeni bir katlanabilir ekranlı telefon patenti aldı. Fazlasıyla ince yapısıyla dikkat çeken telefon, ekranları açıldığında da tablet büyüklüğüne ulaşıyor. Katlanabilir ekranlı telefonun donanımsal özelliklerini ortaya koymayan patentin gerçek ir ürün olup olmayacağı bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Intel, haberlerimize daha çok AMD ile rekabeti ve piyasaya sürdüğü işlemcilerle konu oluyor. Ancak Intel, bu kez bambaşka bir sektör üzerinde yaptığı bir çalışmayla gündeme geldi. Öyle ki Intel, yeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefon patenti aldı. Bu patentten elde edilen bilgiler kapsamında da LetsGoDigital, Intel'in katlanabilir ekranlı telefonunun render görüntülerini oluşturdu.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız render görüntüler için, tam manasıyla bir akıllı telefon demek bir hayli zor. Çünkü söz konusu cihazın ekranı açık olduğunda, adeta bir tablet boyutuna erişiyor. Ancak Intel'in patentinde yer alan bilgilere göre söz konusu cihaz bir akıllı telefon olarak isimlendiriliyor. Görünen o ki Intel, ilerleyen dönemlerde tablet büyüklüğünde bir akıllı telefonla karşımıza çıkacak.

Intel tarafından alınan akıllı telefon patentinin konsept tasarımı

Intel'in patentinde yer alan bilgilere göre katlanabilir ekranlı akıllı telefonun sol tarafı, sağ tarafına göre biraz daha kalın. LetsGoDigital ekibi de söz konusu patenti üç boyutlu hale getirirken bu detayı atlamamış ancak buna rağmen telefonun fazlasıyla ince olduğunu söyleyebiliriz.

Intel'in patenti, katlanabilir ekranlı akıllı telefonun hiç bir donanımsal özelliğini ortaya koymuyor. Yani bu telefonun hangi işlemciden güç alacağı, kamera özelliklerinin ne olacağı, RAM kapasitesi ve batarya büyüklüğü gibi teknik detaylar şu an için belirsiz. Aslına bakacak olursak böyle bir akıllı telefonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda da emin değiliz. Zira elimizde şu an için yalnızca bir patent ve birkaç konsept tasarım görseli var.