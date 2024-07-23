Intel, ücretsiz yapay zekâ uygulaması AI Playground'ı yayımladı. Şimdilik Intel Arc GPU'lar ile çalışan uygulama, yapay zekâ araçlarının temel işlevselliklerini bir arada sunuyor.

ABD'li teknoloji devi Intel, bazı bilgisayarlarda çalışacak şekilde geliştirdiği "AI Playground" isimli yapay zekâ uygulamasını kullanıma sundu. An itibarıyla Windows PC'ler için kullanılabilen uygulama, kullanıcıların yapay zekâ ile tanışmalarını ve alışmalarını amaçlıyor.

Henüz beta aşamada olan AI Playground uygulaması, kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunuyor. Bu bağlamda; yapay zekâ destekli görüntüler oluşturma, görüntüleri düzenleme ve sohbet botu gibi yapay zekâ tabanlı temel işlevsellikler, AI Playground'ın bir parçası.

Sadece Intel Arc GPU'lu bilgisayarlarda çalışacak

Intel tarafından yapılan açıklamaya göre AI Playground uygulaması, en az 8 GB kapasiteli Intel Arc dGPU'lu sistemlerde çalışacak. Diğer markalar tarafından üretilen GPU'lar, Intel'in yeni uygulamasını desteklemeyecek. Öte yandan; Intel AI Playground gelecekte Intel Core Ultra-H işlemcili bilgisayarlarla da uyumlu hâle getirilecek.

Intel, AI Playground'ın oldukça basit bir deneyim sunacağını söylüyor. Böylelikle tüm kullanıcıların yapay zekâ uygulamalarına alışması sağlanmış olacak. Uygulamanın açık kaynak kodlu olması ise geliştirme sürecini hızlandıracak. Eğer siz de AI Playground ile tanışmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.